Khawatir Cedera Kambuh: Flick Kejutkan Fans Barcelona soal Raphinha, Permalukan Ancelotti

Hans Flick, pelatih Barcelona, memastikan pemain Brasilnya, Raphinha, absen dari laga melawan Getafe di LaLiga besok, serta dari pertandingan menghadapi Galatasaray di Liga Champions, akibat rasa sakit yang ia derita pada kaki kanannya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana ia menegaskan akan bersikap hati-hati terhadap Raphinha untuk menghindari pemain itu mengalami cedera kambuhan baru.

Flick berkata, "Cedera Raphinha tidak serius, meski demikian harus tetap diperhitungkan, karena ia telah mengalami banyak cedera, dan kami harus menjaganya. Ia tidak akan tersedia besok maupun saat melawan Galatasaray."

Pemain Brasil itu tidak berlatih bersama tim selama sesi latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Getafe. Raphinha turun ke lapangan sebelum rekan-rekannya, dan menjalani latihan individu tanpa bergabung dengan latihan bersama.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Ia menyoroti, "Pentingnya Raphinha dalam melakukan tekanan; apakah absennya bisa berdampak? Hari ini dalam latihan saya melihat beberapa hal baik terkait tekanan. Mereka menekan dengan baik ketika kehilangan bola, dan ini bagian dari mentalitas kami."

Ia menekankan, "Raphinha dan penerapan pendekatan berbeda dalam perjalanannya bersama Brasil? Semua orang berharap bisa bermain untuk tim nasional negaranya. Inilah mentalitas Raphinha. Ia selalu memberikan yang terbaik."

Dalam pesan tidak langsung untuk menyindir Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, Flick menjelaskan, "Kita harus memikirkan masak-masak apakah perlu ia bermain di Australia, dan menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ini sesuatu yang sulit dipercaya. Mereka harus memilih pertandingan persahabatan, dan hal itu tidak mungkin di Eropa karena adanya UEFA Nations League."

Ia melanjutkan, "Ketika saya bersama tim nasional Jerman, kami punya pilihan untuk pergi ke Argentina, Brasil, dan Paraguay, tetapi itu karena ada dua atau tiga pertandingan persahabatan. Sekarang hal itu menjadi mustahil. Ini wajar."

Ia menambahkan, "Ada tekanan besar pada para pemain. Mereka tidak punya pertandingan untuk melihat pemain lain dan memberikan istirahat kepada mereka yang bermain lebih banyak menit. Inilah situasinya, dan kami tidak bisa mengubah jadwal."

Ia menambahkan, "Saya menyukai apa yang saya lihat ketika mengikuti tim nasional Spanyol, baik dari segi performa maupun cara pembagian menit bermain. Hubungan di antara kami sangat baik. Spanyol adalah tim nasional terbaik di dunia, dan saya senang menyaksikannya bermain."

Terkait pilihan yang tersedia untuk menggantikan Raphinha, Flick menunjuk Gabriel Jesus sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan bintang samba itu dalam susunan pemain inti melawan Getafe.

Flick mengungkap arah pemikirannya dengan berkata, "Apakah Jesus akan tampil sebagai starter? Itulah idenya, ia telah banyak berkembang, dan ia cocok dengan gaya bermain kami. Ia tampil sangat baik, saya menyukainya, dan ia siap."