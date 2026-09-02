Klub Al Ittihad Saudi Arabia memutuskan untuk membuka lebar-lebar pundi-pundi keuangannya demi merekrut pemain sayap asal Aljazair, Anis Hadj Moussa, dari klub Belanda Feyenoord, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Al Ittihad ingin merekrut pemain baru untuk posisi sayap, guna menggantikan pemain sayap asal Prancis mereka, Moussa Diaby, yang telah merampungkan kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen kemarin, Selasa.

Situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Al Ittihad menawarkan Feyenoord dana sebesar 30 juta euro, agar bersedia menyetujui perekrutan Anis Hadj Moussa pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

"Sang Dekan" berupaya memanfaatkan kebutuhan klub Belanda tersebut untuk menjual sejumlah pemainnya, terutama setelah dimulainya pembangunan stadion baru mereka, demi meyakinkan mereka agar bersedia menyetujui kepindahan pemain sayap Aljazair itu secara permanen.

Moussa tampil gemilang bersama Feyenoord pada musim lalu, di mana ia turut serta dalam 40 pertandingan di berbagai ajang, dengan sukses mencetak 14 gol, serta memberikan 7 assist.

Penampilan istimewa itu mendorong sejumlah klub untuk menyatakan keinginan mereka merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut, seperti klub Prancis Lille dan Marseille, serta klub Portugal Sporting Lisbon, meski negosiasi mereka tak berbuah keberhasilan.

Perlu diketahui, Al Ittihad memiliki seorang pemain Aljazair lainnya dalam skuadnya, yakni bintang lini tengah Houssem Aouar, yang bisa menjadi motivasi tambahan bagi Anis Hadj Moussa untuk pindah ke klub Saudi tersebut pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.