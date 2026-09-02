Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Khalifa Diaby dari Aljazair: Al-Ittihad membuka brankasnya untuk Anis Hadj Moussa

Transfers
A. Hadj Moussa
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Algeria
Feyenoord
Aljazair
Arab Saudi
Belanda

"Sang Kolonel" mencari perekrutan winger baru

Klub Al Ittihad Saudi Arabia memutuskan untuk membuka lebar-lebar pundi-pundi keuangannya demi merekrut pemain sayap asal Aljazair, Anis Hadj Moussa, dari klub Belanda Feyenoord, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Al Ittihad ingin merekrut pemain baru untuk posisi sayap, guna menggantikan pemain sayap asal Prancis mereka, Moussa Diaby, yang telah merampungkan kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen kemarin, Selasa.

Situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Al Ittihad menawarkan Feyenoord dana sebesar 30 juta euro, agar bersedia menyetujui perekrutan Anis Hadj Moussa pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

"Sang Dekan" berupaya memanfaatkan kebutuhan klub Belanda tersebut untuk menjual sejumlah pemainnya, terutama setelah dimulainya pembangunan stadion baru mereka, demi meyakinkan mereka agar bersedia menyetujui kepindahan pemain sayap Aljazair itu secara permanen.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Moussa tampil gemilang bersama Feyenoord pada musim lalu, di mana ia turut serta dalam 40 pertandingan di berbagai ajang, dengan sukses mencetak 14 gol, serta memberikan 7 assist.

Penampilan istimewa itu mendorong sejumlah klub untuk menyatakan keinginan mereka merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut, seperti klub Prancis Lille dan Marseille, serta klub Portugal Sporting Lisbon, meski negosiasi mereka tak berbuah keberhasilan.

Perlu diketahui, Al Ittihad memiliki seorang pemain Aljazair lainnya dalam skuadnya, yakni bintang lini tengah Houssem Aouar, yang bisa menjadi motivasi tambahan bagi Anis Hadj Moussa untuk pindah ke klub Saudi tersebut pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google