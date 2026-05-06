Khalid Boulahrouz sangat yakin dan menunjuk juara Liga Champions

Khalid Boulahrouz yakin bahwa Paris Saint-Germain akan mempertahankan gelar Liga Champions pada 30 Mei. Analis Ziggo Sport ini menilai tim Prancis itu jauh lebih unggul daripada Arsenal, yang telah memastikan tempatnya di final di Budapest pada Selasa lalu.

PSG bermain imbang 1-1 melawan Bayern München pada Rabu, dan hasil itu cukup untuk melaju ke final setelah kemenangan spektakuler 5-4 di leg pertama semifinal. Arsenal menang 1-0 atas Atlético Madrid pada Selasa, setelah hasil imbang 1-1 di ibu kota Spanyol.

Musim lalu, PSG dan Arsenal juga pernah bertemu di Liga Champions. Pada leg pertama semifinal, PSG menang 0-1 di London, dan leg kedua di Paris juga dimenangkan oleh tim asuhan pelatih Luis Enrique: 2-1.

"Saya pikir Arsenal tidak punya peluang melawan PSG," kata Boulahrouz. "Saya menonton semifinal di London saat itu, dan Arsenal tidak bisa menanggapi pergerakan dinamis PSG."

"Memasuki area pertahanan lawan, ke dalam. Arsenal sangat kesulitan dengan itu." Fakta bahwa Arsenal hanya kebobolan enam gol dalam kampanye Liga Champions ini, menurut analis tersebut, tidak berarti banyak. "Itu adalah pemain yang sama seperti saat itu."

"Saya pikir PSG akan membawa pulang kemenangan." Rekan analis Youri Mulder sedikit lebih berhati-hati. "PSG memang memiliki tim yang sangat bagus. Seringkali dalam pertandingan seperti ini skornya berakhir 1-0 atau sejenisnya. Sulit untuk diprediksi."

"Tapi bahwa Paris Saint-Germain akan lebih kesulitan melawan Arsenal daripada melawan Bayern... Sulit bermain melawan Arsenal, dan mereka tentu saja memiliki situasi bola mati."

"Dan Martin Ødegaard sudah kembali, dia sudah lama absen. Dia pasti akan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sekarang, dia tetap pemain penting," kata direktur teknis Schalke 04 yang baru promosi.