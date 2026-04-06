Khalid Boulahrouz menghujat habis-habisan seorang pemain Feyenoord: ‘Hal seperti ini biasanya terjadi di liga amatir pada hari Minggu!’

Khalid Boulahrouz dan Theo Janssen kembali terkejut dengan performa Feyenoord, demikian yang mereka ungkapkan dalam acara Rondo di Ziggo Sport. Dalam laga melawan FC Volendam (0-0), permainan tim asal Rotterdam itu sangat mengecewakan dan menurut mereka, hal itu terutama disebabkan oleh pelatih Robin van Persie.

“Situasinya sudah tidak bagus sejak lama. Segalanya juga sedikit tidak menguntungkan, terutama soal cedera… Saya juga melihat kembali kualitas para pemain di lapangan dan ketika saya melihat Tengstedt… Itu menurut saya momen yang mencolok,” kata Boulahrouz, yang memperlihatkan tendangan striker tersebut pada menit ke-83. Bola pun melambung tinggi di atas gawang.

“Jika saya sebagai penyerang duduk di bangku cadangan, saya pasti akan sangat bersemangat. Jika saya mendapat kesempatan untuk menendang bebas, setidaknya saya akan mengarahkannya ke gawang. Tapi ini yang kamu lihat di level amatir!”

“Ini yang kamu lihat pada hari Minggu, saat seseorang habis begadang dan cuma berusaha menyentuh bola,” Tengstedt pun dikritik habis-habisan. Janssen, pelatih kepala De Treffers, bisa membenarkannya: “Ya, saya kadang melihat hal seperti ini di level amatir.”

“Kamu kan berharap dari seorang penyerang yang sudah dibeli dengan harga mahal agar bola seperti itu setidaknya mengarah ke gawang,” Boulahrouz menyela lagi. “Setidaknya beri kiper kesempatan untuk melakukan kesalahan. Ini cuma menendang demi menendang, buat statistik.”

“Hal yang sama berlaku untuk sundulan Sliti, itu hanya kurangnya kualitas. Kamu bisa berlatih, mengasah pola-pola, tapi ketika kamu masuk ke kotak penalti dan bola ada di depan kakimu… Di sini, seorang pemain benar-benar bisa memperbaiki hal itu sendiri.”

Janssen berpendapat bahwa Boulahrouz terlalu banyak menyalahkan para pemain Feyenoord. “Menurut saya, Van Persie dan stafnya telah membuat banyak sekali keputusan yang salah. Akibatnya, kini kita melihat tim yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Baik dalam permainan sepak bola maupun dalam bertahan. Mereka hanya berharap musim ini segera berakhir. Para pemain Feyenoord benar-benar menghitung hari-hari yang tersisa.”