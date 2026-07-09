Khalid Boulahrouz berusaha mencari wartawan yang sangat kritis, namun upayanya sia-sia: "Kami tidak akan melakukannya"

Khalid Boulahrouz mengaku pernah merasa terganggu dengan julukannya 'Si Kanibal' selama kariernya sebagai pemain, demikian ia sampaikan dalam program The Skybox yang diproduksi oleh Coca-Cola dan FC Afkicken. Bek veteran itu bahkan pernah meminta media Jerman untuk tidak lagi menggunakan julukan tersebut, namun permintaannya tidak digubris.

Boulahrouz dikenal sebagai pemain yang sangat keras selama kariernya. Saat ia bermain untuk Hamburger SV di Jerman, BILD menjulukinya 'Der Kannibal', dan julukan itu pun melekat padanya.

Boulahrouz tidak senang dengan julukan tersebut, karena ia merasa bahwa selama kariernya ia menjadi panutan bagi anak-anak. Ia juga sebelumnya menyatakan ketidaksenangannya terhadap 'sifat agresif' yang terkandung dalam julukan tersebut.

“Saya ingin menjadi sosok yang membuat anak-anak berpikir: ‘Saya ingin menjadi bek seperti Boulahrouz’,” katapemain asal Maassluis itu, yang membela HSV antara tahun 2004 dan 2006.

“Anak-anak tidak bisa pulang ke rumah dan berkata kepada ibu mereka bahwa mereka ingin menjadi ‘Si Kanibal’.” Boulah kemudian langsung berusaha kepada media Jerman untuk menyingkirkan julukannya itu.

Boulahrouz menyatakan bahwa karena perannya sebagai panutan bagi anak-anak, ia lebih memilih tidak dicap sebagai ‘kanibal’. Pers Jerman tidak menghiraukannya. “Magen wir nicht”, atau: “Kami tidak akan melakukannya.”

Boulahrouz pun memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. “Pembunuh sejati,” begitulah pemain yang telah 35 kali membela timnas Belanda itu menggambarkan pers sepak bola di Jerman.