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Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, menegaskan bahwa ia tidak ingin melakukan perubahan apa pun pada skuadnya selama bursa transfer musim dingin mendatang. Ia menekankan tidak ingin merekrut pemain baru ataupun melepas pemain mana pun karena sepenuhnya puas dengan kelompok pemain yang ada saat ini.

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Menurut harian Spanyol AS, pada musim panas lalu Mourinho sempat menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan skuad terbatas berisi sekitar 22 atau 23 pemain, yakni dua pemain di setiap posisi ditambah satu pemain tambahan. Namun, kini ia memiliki kelompok pemain yang jauh lebih besar dari itu.

Skuad Real Madrid berisi 26 pemain, termasuk Thiago Pitarch yang terdaftar di tim Castilla, tetapi dari segala aspek dianggap sebagai pemain tim utama. Hal ini memberi sang pelatih banyak pilihan dan beragam solusi, seperti yang terlihat jelas selama rentetan sembilan kemenangan beruntun yang diraih tim belakangan ini.

Mourinho tampak sangat puas dengan komposisi saat ini, sampai-sampai dalam konferensi pers, lebih dari sebulan sebelum bursa transfer musim dingin dibuka, ia sengaja menyampaikan pesan yang jelas mengenai sikapnya terhadap bursa transfer.

"Tidak ada pemain yang saya sebut tidak saya sukai atau tidak saya inginkan di sini, atau yang harus kami lepas pada Januari. Untuk membantu kalian, dan dua bulan sebelum hiruk-pikuk besar itu dimulai, saya katakan sekarang: saya tidak menginginkan pemain mana pun, baik untuk datang maupun pergi. Pintunya tertutup ke dua arah. Jangan mengarang berita soal bursa transfer karena saya tidak menginginkan apa pun," ujar pelatih asal Portugal itu.

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Pernyataan Mourinho ini merupakan pesan yang jelas bagi para agen pemain yang mungkin berniat menghubungi manajemen Real Madrid untuk menawarkan jasa pemain baru, sebab klub tidak akan bergerak di bursa transfer musim dingin mendatang. Pernyataan itu juga menjadi pesan bagi para pemain yang mungkin berpikir untuk pergi demi mencari kesempatan bermain yang lebih besar.

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Endrick menonjol sebagai salah satu contoh nyata dalam hal ini, setelah baru-baru ini di Brasil ia mengisyaratkan kemungkinan mencari jalan keluar yang memberinya menit bermain lebih banyak.

Konferensi pers Mourinho jelang laga melawan Alaves menjadi kesempatan baru baginya untuk memuji para pemainnya. Ia berulang kali menyanjung semangat yang mereka tunjukkan dan suasana positif di ruang ganti.

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"Jika kita mencari susunan pemain ideal, saya rasa tidak ada susunan pemain ideal bagi saya. Tidak ada persaingan dalam arti itu di sini, karena kami semua menginginkan hal yang sama dan mengejar tujuan yang sama. Kelompok ini bekerja sebagai satu tim. Ketika seorang pemain mencetak gol, gol itu milik Real Madrid," kata Mourinho.

Getty Images

"Anda mungkin selalu menemukan beberapa wajah yang tidak puas, tetapi sejauh ini saya belum menghadapi masalah apa pun. Wajar jika suatu saat muncul masalah, tetapi ruang ganti sendiri yang akan meredamnya. Saya melihat tim ini bersatu dan semua pemain memiliki tujuan bersama," tambahnya.

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"Tujuan kolektif akan mengalahkan sikap egois alami yang dimiliki setiap pemain. Ini adalah kelompok yang luar biasa dengan pemain-pemain istimewa dalam segala ukuran," lanjutnya.

Di tengah pujiannya terhadap skuad, Mourinho juga menunjukkan ketegasan terhadap pemain mana pun yang mungkin tidak terima duduk di bangku cadangan atau tidak menjadi starter dalam laga-laga penting, sebuah persoalan yang kerap muncul terkait Vinicius Junior secara khusus.

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"Jika dia marah, itu masalahnya, bukan masalah saya. Semua pemain berada di posisi yang sama. Jika suatu hari salah satu dari mereka duduk di bangku cadangan dan tidak menyukainya, apa yang kalian ingin saya lakukan?" ucap pelatih asal Portugal tersebut.

"Mbappe dan Jude Bellingham bermain dalam banyak menit, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan nama atau status, melainkan dengan level yang mereka tampilkan, level yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mungkin diberikan pemain lain. Itulah yang membuat perbedaan. Saya yang menentukan prioritas, dan itulah kekuatan tim," imbuhnya.

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Candaan Para Pemain kepada Mourinho

Masih terkait hal tersebut, Mourinho menekankan pentingnya tidak lengah dalam persaingan LaLiga. Ia menegaskan bahwa target menduduki puncak klasemen belum tercapai dan tim dituntut fokus pada setiap laga tanpa disibukkan oleh perhitungan lain.

Ketika ditanya tentang peluang Real Madrid bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, jawabannya tegas: "Saya melihat Real Madrid mengalahkan Alaves, tidak lebih. Setiap poin yang tidak kami raih adalah poin yang hilang, dan bisa saja menentukan pada akhirnya. Kami harus berusaha meraih tiga poin."

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Terkait Liga Champions, Mourinho mengungkapkan kegembiraannya karena tim sejauh ini mencatat hasil sempurna dengan mengoleksi 15 poin dari 15 poin yang tersedia. Hasil ini memperbesar peluang mereka untuk menghindari babak play-off menuju babak 16 besar, langkah yang sangat penting mengingat padatnya jadwal pertandingan.

"Target kami adalah tidak menjalani play-off di Liga Champions, dan saya senang karena kami sudah semakin dekat untuk mewujudkannya," katanya.

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Meski Real Madrid terus meraih hasil positif, performa teknis mereka masih belum memiliki konsistensi yang dibutuhkan. Hal itu terlihat dalam laga melawan Eindhoven, ketika tim tampil sangat biasa di babak pertama sebelum bermain apik di babak kedua.

Mourinho terus mencari kestabilan performa sepanjang pertandingan. Ia sempat membicarakan hal ini dengan para pemainnya dan menerima jawaban lucu yang membuatnya tertawa.

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"Ini adalah proses yang sedang kami kembangkan. Kami ingin mencapai tahap ketika kami memulai pertandingan dengan baik, tampil baik, lalu juga mengakhirinya dengan baik. Baru lima bulan berlalu, meski rasanya seperti dua tahun," jelas pelatih asal Portugal itu.

"Kami masih belum memiliki konsistensi yang dibutuhkan. Saya bertanya kepada dua pemain untuk memahaminya, dan jawaban mereka lucu. Mereka bilang kepada saya: Mister, kalau kami memulai pertandingan dengan baik, Anda akan bosan di bangku cadangan. Jadi kami memulai dengan buruk dan memberi Anda suntikan adrenalin supaya Anda melakukan sesuatu. Kami membantu Anda," pungkasnya.