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Fabian Hurzeler memuji kepercayaan diri yang terus tumbuh dalam skuad Brighton setelah timnya meraih kemenangan bersejarah 1-0 atas Manchester City di Stadion Etihad. Hasil itu tidak hanya membalas tersingkirnya Brighton dari Carabao Cup baru-baru ini, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai pesaing serius di papan atas klasemen Liga Primer Inggris.

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Brighton tampil tangguh dalam bertahan untuk membungkam City

Brighton datang ke Stadion Etihad hanya beberapa hari setelah menelan kekalahan menyakitkan dari lawan yang sama di ajang piala. Namun, penampilan mereka pada Sabtu sore menunjukkan disiplin taktik dan ketangguhan mental yang luar biasa. Brighton menjadi tim tamu pertama yang membuat Manchester City gagal mencetak gol dalam pertandingan liga di kandang sejak Agustus 2025, sebuah statistik yang menegaskan kokohnya pertahanan yang dibangun Fabian Hurzeler.

Aksi paling spektakuler Verbruggen terjadi pada babak kedua, ketika ia menunjukkan refleks luar biasa untuk menggagalkan peluang Matheus Nunes dari jarak dekat. Sang pelatih menegaskan bahwa penampilan individu seperti itu turut memperkuat semangat kolektif tim. “Penting untuk memiliki mentalitas ini dan menyebarkannya di lingkungan tempat kami bekerja. Keyakinan adalah kunci untuk memenangi pertandingan seperti ini,” jelas Hurzeler, seperti dikutip BBC Sport. “Datang ke markas City, menghadapi salah satu tim terbaik di liga, selalu terasa istimewa. Anda harus sangat baik dalam melakukan hal-hal mendasar, dan semua orang berkontribusi.”

Ia menambahkan: “Sejak Selasa, ketika kami berangkat [ke Manchester], kami ingin menjalani empat hari yang baik, menikmatinya, dan menutupnya dengan hasil bagus. Semua orang bisa menikmati kemenangan ini hari ini.”

Pembicaraan soal gelar ditepis meski Brighton merangsek ke empat besar

Kemenangan di Manchester itu tak terelakkan memicu perbandingan dengan keberhasilan bersejarah Leicester City pada 2016, terutama karena Brighton kini menempati peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut dua poin dari Arsenal dan City. Setelah mengalahkan Arsenal 3-0 pada September, Brighton membuktikan bahwa mereka mampu bersaing secara konsisten dengan tim-tim terbaik. Meski antusiasme suporter terus meningkat, Hurzeler dan para pemainnya bertekad tetap membumi saat musim mendekati sepertiga tengah. Mereka memilih berfokus pada pengembangan gaya bermain yang agresif dan tanpa kompromi.

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Kiper Brighton, Bart Verbruggen, menyampaikan pandangan serupa ketika ditanya tentang kemungkinan timnya terus bersaing memperebutkan gelar. Ia memilih berfokus pada tantangan terdekat. “Kami baru berada di pertandingan kesembilan, jadi belum juga,” ujar sang kiper. “Kami akan menjalani pertandingan satu per satu dan melihat apa yang terjadi karena masih banyak pertandingan. Kami hanya fokus setiap hari pada apa yang ada di depan kami dan tugas yang harus kami jalankan. Kami akan terus melakukannya dan melihat posisi kami di akhir musim. Kami senang dengan cara kami bermain, bukan hanya hasilnya, tetapi juga permainan kami. Kami harus terus mengembangkan gaya bermain itu dan ketajaman dalam menuntaskan peluang, lalu kami bisa meraih hal-hal besar.”