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Senegal kembali dinyatakan sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) membatalkan keputusan yang memberikan gelar tersebut kepada Maroko. Dalam putusan bulat, pengadilan menyatakan wasit bertindak sesuai dengan “kewenangan tunggalnya” saat memulai kembali final yang berlangsung kacau di Rabat, menyusul aksi protes para pemain Senegal yang meninggalkan lapangan pada Januari.

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CAS batalkan pemberian gelar kepada Maroko

Senegal memenangi banding atas keputusan yang mencabut gelar mereka pada 2025, mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung sekitar 10 bulan. Senegal mengalahkan tuan rumah Maroko 1-0 setelah perpanjangan waktu dalam final pada Januari, lewat gol kemenangan Pape Gueye.

Namun, badan banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan pada 17 Maret bahwa Senegal melanggar peraturan kompetisi dengan meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, lalu menetapkan Maroko menang 3-0. Menurut BBC Sport, majelis CAS yang terdiri atas tiga pria menggelar sidang perkara ini di Lausanne pada 8 Oktober.

‘Kewenangan tunggal’ wasit jadi penentu

Majelis tersebut dengan suara bulat mendukung keputusan wasit Jean-Jacques Ndala untuk memulai kembali pertandingan setelah Senegal kembali ke lapangan. Dalam pernyataannya, CAS menyebut bahwa “keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan pertandingan sepenuhnya berada dalam kewenangan tunggal wasit”.

“Dengan meniup peluit untuk memulai kembali permainan, wasit menilai bahwa syarat untuk melanjutkan pertandingan telah terpenuhi: kedua tim kembali berada di lapangan dan sama-sama menyatakan kesediaan untuk melanjutkan,” tambah pernyataan tersebut.

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Kronologi final yang berlangsung kacau

Kontroversi terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua. Tak lama setelah gol sundulan Ismaila Sarr untuk Senegal dianulir karena pelanggaran terhadap Achraf Hakimi, Ndala memberikan penalti kepada Maroko setelah Brahim Diaz ditarik oleh El Hadji Malick Diouf. Pape Thiaw, yang saat itu melatih Senegal, memimpin beberapa pemain meninggalkan lapangan menuju lorong stadion sebagai bentuk protes.

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Ketika pertandingan dilanjutkan setelah tertunda lebih dari 15 menit, tendangan penalti Diaz ala Panenka ditepis Edouard Mendy, sebelum Gueye mencetak gol pada perpanjangan waktu. Setelah putusan CAS, presiden CAF Patrice Motsepe berjanji menghormati putusan pengadilan , sehingga sengketa panjang itu berakhir.

Senegal rayakan putusan, Maroko belum menanggapi

Federasi sepak bola Senegal merayakan putusan tersebut di media sosial dengan mengunggah foto pengangkatan trofi disertai keterangan “sekali lagi dan selalu juara Afrika”.

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Federasi sepak bola Maroko belum memberikan komentar, dan keputusan ini tampaknya tidak akan mengakhiri perdebatan di kalangan pendukung mereka. Kedua negara telah lolos ke turnamen edisi 2027.