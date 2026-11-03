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Manchester United bisa menghadapi kendala besar jika berupaya membujuk pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, pindah ke Old Trafford sebagai calon pengganti Michael Carrick. Meski juru taktik asal Spanyol itu sangat dikagumi jajaran petinggi Manchester United, kewenangannya yang luas di klub yang bermarkas di West Midlands tersebut membuat kepindahan itu sulit terwujud.

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Manchester United kagumi pelatih asal Spanyol

Menurut TEAMtalk, United memandang mantan pelatih Arsenal dan Paris Saint-Germain itu sebagai kandidat unggulan jika mereka berpisah dengan Carrick. Meski secara terbuka mendukung mantan gelandang mereka, para petinggi di Old Trafford diam-diam tengah menyusun daftar calon pengganti. Namun, membujuk Emery meninggalkan Villa Park akan sulit karena Villa bertekad kuat mempertahankannya.

Kendali penuh jadi fondasi kesuksesan di Midlands

Selama beberapa tahun di Birmingham, pelatih asal Spanyol itu telah membangun pengaruh besar atas operasional sepakbola klub, mengubah Villa menjadi tim yang rutin bersaing di empat besar dan menjuarai Liga Europa. Otonomi tersebut menjadi kunci kesuksesannya, karena jajaran petinggi klub di West Midlands memberikan dukungan penuh terhadap metode dan keputusan yang diambilnya.

Laporan itu menyebut kesempatan lain untuk menangani klub elite Eropa akan sulit ditolak Emery, terutama karena masa baktinya sebelumnya di PSG dan Arsenal berakhir tanpa trofi atau kepuasan yang ia inginkan. Namun, menjadi pelatih di Old Trafford berarti bekerja dalam struktur manajemen yang sangat berbeda. Karena ia tidak akan mendapat kewenangan seluas yang kini dimilikinya di Villa, berkurangnya pengaruh tersebut dipandang sebagai hambatan besar bagi kesepakatan apa pun.

Petinggi klub berbeda pendapat soal kandidat utama

Selain pertanyaan apakah Emery bersedia menerima kendali yang lebih terbatas di Manchester, pembahasan internal di Old Trafford juga menyoroti dua kandidat terdepan lainnya untuk posisi tersebut. Meski pelatih asal Spanyol itu tetap dipandang tinggi, para petinggi klub saat ini berbeda pendapat soal kandidat pilihan mereka.

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Direktur sepakbola Jason Wilcox diyakini lebih memilih menunjuk mantan manajer Newcastle United Eddie Howe untuk menstabilkan tim. Sebaliknya, direktur perekrutan Christopher Vivell mendorong penunjukan mantan pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann. Dengan demikian, kedua pelatih yang tersedia itu, bersama pelatih Villa, berada di urutan teratas dalam pertimbangan klub.

Jeda internasional bisa memicu pergantian pelatih

Untuk saat ini, Carrick masih memimpin tim, meski persiapan di balik layar mengindikasikan pergantian pelatih kemungkinan terjadi saat jeda internasional November mendatang. Sebelum jeda itu tiba, United harus menghadapi Roma di Liga Champions, lalu menjamu Villa asuhan Emery di Old Trafford dalam pertandingan Liga Primer. Dua laga tersebut bisa menjadi penentu nasib Carrick.