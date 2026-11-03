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Aston Villa FC v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Kewenangan luas Unai Emery di Aston Villa menjadi hambatan besar bagi Manchester United saat petinggi Old Trafford bersiap menghadapi era setelah Michael Carrick

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Manchester United bisa menghadapi kendala besar jika berupaya membujuk pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, pindah ke Old Trafford sebagai calon pengganti Michael Carrick. Meski juru taktik asal Spanyol itu sangat dikagumi jajaran petinggi Manchester United, kewenangannya yang luas di klub yang bermarkas di West Midlands tersebut membuat kepindahan itu sulit terwujud.

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Manchester United kagumi pelatih asal Spanyol

Menurut TEAMtalk, United memandang mantan pelatih Arsenal dan Paris Saint-Germain itu sebagai kandidat unggulan jika mereka berpisah dengan Carrick. Meski secara terbuka mendukung mantan gelandang mereka, para petinggi di Old Trafford diam-diam tengah menyusun daftar calon pengganti. Namun, membujuk Emery meninggalkan Villa Park akan sulit karena Villa bertekad kuat mempertahankannya.

Kendali penuh jadi fondasi kesuksesan di Midlands

Selama beberapa tahun di Birmingham, pelatih asal Spanyol itu telah membangun pengaruh besar atas operasional sepakbola klub, mengubah Villa menjadi tim yang rutin bersaing di empat besar dan menjuarai Liga Europa. Otonomi tersebut menjadi kunci kesuksesannya, karena jajaran petinggi klub di West Midlands memberikan dukungan penuh terhadap metode dan keputusan yang diambilnya.

Laporan itu menyebut kesempatan lain untuk menangani klub elite Eropa akan sulit ditolak Emery, terutama karena masa baktinya sebelumnya di PSG dan Arsenal berakhir tanpa trofi atau kepuasan yang ia inginkan. Namun, menjadi pelatih di Old Trafford berarti bekerja dalam struktur manajemen yang sangat berbeda. Karena ia tidak akan mendapat kewenangan seluas yang kini dimilikinya di Villa, berkurangnya pengaruh tersebut dipandang sebagai hambatan besar bagi kesepakatan apa pun.

Petinggi klub berbeda pendapat soal kandidat utama

Selain pertanyaan apakah Emery bersedia menerima kendali yang lebih terbatas di Manchester, pembahasan internal di Old Trafford juga menyoroti dua kandidat terdepan lainnya untuk posisi tersebut. Meski pelatih asal Spanyol itu tetap dipandang tinggi, para petinggi klub saat ini berbeda pendapat soal kandidat pilihan mereka.

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Direktur sepakbola Jason Wilcox diyakini lebih memilih menunjuk mantan manajer Newcastle United Eddie Howe untuk menstabilkan tim. Sebaliknya, direktur perekrutan Christopher Vivell mendorong penunjukan mantan pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann. Dengan demikian, kedua pelatih yang tersedia itu, bersama pelatih Villa, berada di urutan teratas dalam pertimbangan klub.

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Jeda internasional bisa memicu pergantian pelatih

Untuk saat ini, Carrick masih memimpin tim, meski persiapan di balik layar mengindikasikan pergantian pelatih kemungkinan terjadi saat jeda internasional November mendatang. Sebelum jeda itu tiba, United harus menghadapi Roma di Liga Champions, lalu menjamu Villa asuhan Emery di Old Trafford dalam pertandingan Liga Primer. Dua laga tersebut bisa menjadi penentu nasib Carrick.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.