Kevin De Bruyne langsung punya pendapat yang sangat jelas tentang Van Bommel: "Saya sudah tahu sekarang..."

Kevin De Bruyne senang dengan Mark van Bommel sebagai pelatih timnas, demikian dikatakan gelandang Napoli itu dalam sesi pers pada Selasa siang.

Van Bommel diperkenalkan oleh De Rode Duivels setelah Piala Dunia sebagai penerus Rudi García yang hengkang. Pekan ini, pria Belanda itu untuk pertama kalinya memimpin skuad.

De Bruyne yang berusia 35 tahun ditanya dalam konferensi pers pada Selasa mengenai kesan pertama yang ditinggalkan Van Bommel kepadanya. “Orang Belanda yang khas,” jawab De Bruyne.

“Saya tidak terlalu mengenalnya, karena saya tidak terlalu banyak menonton liga Belgia (Van Bommel adalah pelatih Royal Antwerp FC, red.). Tetapi setelah saya berbicara dengannya beberapa kali, dia tampak bagi saya sebagai orang Belanda yang khas,” buka De Bruyne.

Apa yang dimaksud mantan superstar Manchester City itu kemudian langsung ia jelaskan. “Dia jelas dan lugas dalam berinteraksi. Saya sudah tahu setelah satu sesi latihan bagaimana dia ingin bermain.”

De Bruyne yang berusia 35 tahun sudah memainkan 124 laga internasional untuk tim nasional Belgia dan untuk sementara belum berpikir untuk berhenti. “Saya merasa baik secara fisik dan mental. Saya di sini untuk bermain.”