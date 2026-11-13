Kevin De Bruyne ke PSV? Bintang Napoli buka suara soal rumor transfer mengejutkan ke Eredivisie

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Masa depan ikon Belgia Kevin De Bruyne menjadi bahan spekulasi hangat seiring upaya PSV Eindhoven mewujudkan transfer sensasional pada Januari. Gelandang serang Napoli berusia 35 tahun itu tidak menutup kemungkinan pindah ke raksasa Eredivisie tersebut pada musim dingin, tetapi masih enggan mengungkapkan rencananya di tengah spekulasi yang kian menguat.

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De Bruyne tanggapi spekulasi kepindahan ke Eredivisie

De Bruyne menanggapi laporan yang kian ramai mengaitkannya dengan kepindahan mengejutkan ke PSV, meski gelandang berpengalaman itu tidak menutup kemungkinan kembali ke Negeri-Negeri Rendah. Seusai pertandingan internasional Belgia melawan Turki baru-baru ini, pemain berusia 35 tahun itu ditanya langsung mengenai minat dari Philips Stadion. Ia menolak mengonfirmasi adanya kesepakatan, tetapi jawaban-jawabannya yang penuh teka-teki justru semakin memanaskan spekulasi soal kemungkinan hengkang dari Napoli pada musim dingin.

“Saya tidak bisa bicara banyak soal itu. Saat ini saya bahagia. Saya merasa baik, saya bermain di semua pertandingan pada level yang baik. Apa pun yang terjadi nanti, terjadilah,” jelas De Bruyne ketika didesak mengenai hal tersebut, seperti dikutip HLN. Pengatur serangan yang dikenal tenang di dalam maupun di luar lapangan itu tampak tidak terusik oleh pemberitaan tersebut. “Sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Saya tahu bagaimana semua ini berjalan. Selalu ada banyak rumor. Saya tetap tenang menghadapinya, kalian tahu seperti apa saya. Saya senang dengan level permainan saya dan kondisi fisik saya. Hanya itu yang penting,” tambahnya.

Bintang Napoli beri isyarat soal kepindahan ke PSV pada Januari

Ketika didesak menjawab apakah ketertarikan antara dirinya dan raksasa Belanda itu berbalas, bintang Napoli tersebut tak kuasa menahan senyum. Reaksinya tidak banyak meredakan spekulasi transfer yang terus meningkat. Dengan jawaban singkat yang khas, pemain sayap itu membiarkan kemungkinan tersebut tetap terbuka lewat tiga kata: “Kita lihat nanti.”

Keengganannya menutup tegas rumor tersebut mengisyaratkan bahwa kepindahan ke Eindhoven pada musim dingin masih menjadi kemungkinan nyata menjelang dibukanya bursa transfer Januari. PSV ingin memperkuat skuad untuk paruh kedua musim, dan sikap sang pemain yang penuh teka-teki hampir pasti akan semakin membangkitkan antusiasme para penggemar Eredivisie menjelang tahun baru.

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PSV rencanakan perekrutan pada Januari

Pemuncak klasemen Eredivisie itu dilaporkan ingin mendapatkan jasa De Bruyne pada bursa transfer musim dingin, alih-alih menunggu kontraknya di Naples berakhir musim panas mendatang. Agar kepindahan itu terwujud, PSV perlu mencapai kesepakatan finansial dengan Napoli, yang mungkin tergoda untuk menjual pemain veteran tersebut ketimbang kehilangannya pada musim panas. Mendatangkan pemain sekaliber De Bruyne akan menjadi pencapaian besar bagi kasta tertinggi sepakbola Belanda.

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Kepindahan ke Eindhoven juga akan terasa seperti pulang kampung bagi pemain Belgia itu, yang menghabiskan penghujung kariernya di Italia. Kedekatan dengan keluarga dan akar asalnya di wilayah perbatasan menjadikan PSV tujuan yang menarik bagi gelandang legendaris tersebut. Setelah bertahun-tahun bermain di level tertinggi sepakbola Eropa, kesempatan memimpin tim PSV yang muda dan menyerang di bawah staf pelatih yang sudah dikenalnya tampaknya menjadi daya tarik besar bagi sang pemain.

Van Bommel berikan restu

Pelatih tim nasional Belgia Mark van Bommel memiliki pengalaman untuk mengomentari situasi ini. Ia pernah mengambil langkah serupa menjelang akhir karier bermainnya ketika meninggalkan AC Milan untuk kembali ke PSV pada 2012. Mantan gelandang itu meyakini Eredivisie akan sangat cocok dengan gaya teknis De Bruyne. Van Bommel menilai keadaan pribadi sang pemain dan identitas taktis sepakbola Belanda selaras dengan kemampuan yang dibawa gelandang itu ke lapangan.

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“Dia harus mengambil keputusan sendiri, tetapi dia tinggal tidak jauh dari sana dan sepakbola Belanda cocok untuknya,” ujar Van Bommel. Pelatih asal Belgia itu menyoroti filosofi menyerang yang menjadi ciri liga tersebut sebagai faktor penting. “Cara bermain sepakbola yang menyerang, selalu ingin memainkan bola... Itu sangat cocok untuknya,” tambah sang pelatih.