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Kevin De Bruyne berpotensi hengkang secara mendadak dari Napoli pada musim dingin ini di tengah semakin banyaknya laporan tentang ketegangan di ruang ganti di Italia. PSV Eindhoven telah menghubungi gelandang Belgia itu sembari menjajaki transfer besar pada bursa transfer Januari mendatang.

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Ketegangan meningkat di Italia

De Bruyne bisa meninggalkan Napoli pada bursa transfer musim dingin mendatang. Gelandang berusia 35 tahun itu dilaporkan menjadi sumber ketegangan dalam skuad musim ini, sehingga suasana di balik layar semakin sulit.

Meski mencatatkan torehan individu yang solid dengan empat gol dalam 11 penampilan di Serie A, masa depannya di Italia tampak sangat tidak pasti. Menurut Il Mattino, memburuknya hubungan dalam skuad membuat kepergiannya pada Januari kini menjadi kemungkinan serius. Situasi ini meningkat dengan cepat dan memaksa petinggi Napoli mempertimbangkan pilihan mereka sebelum bursa transfer kembali dibuka.

Pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama dipertimbangkan

Menurut laporan yang sama, pemutusan kontraknya atas kesepakatan bersama saat ini tengah dijajaki. Pemain timnas Belgia itu secara resmi terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2027, sehingga langkah tersebut berpotensi menjadi keputusan besar.

Mengakhiri kontrak lebih awal merupakan langkah drastis bagi klub Italia itu. Namun, hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya gesekan internal yang kini melibatkan gelandang kreatif veteran tersebut. Kesepakatan baik-baik untuk berpisah akan memungkinkan pemain dan klub melanjutkan langkah masing-masing tanpa proses transfer yang berlarut-larut.

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Manfaat finansial dari kepergian lebih awal

Menghapus gaji De Bruyne dari beban pengeluaran akan memberi keuntungan finansial yang jelas bagi Napoli. Kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya akan memungkinkan klub menghemat biaya gaji sebesar €3 juta.

Penghematan tersebut, ditambah keinginan memulihkan keharmonisan di ruang ganti, membuat perpisahan lebih awal menguntungkan kedua pihak. Para petinggi Napoli tengah mempertimbangkan penghematan itu dengan saksama dibandingkan kontribusinya di lapangan. Mengelola beban gaji skuad tetap menjadi prioritas, dan melepas pemain bergaji tinggi yang menimbulkan gesekan akan mengatasi beberapa masalah sekaligus.

Klub Belanda incar transfer Januari

Ketika masa depannya di Italia belum jelas, De Bruyne berpeluang segera kembali ke Eropa utara. Media Belanda Nieuwsblad Sport melaporkan bahwa PSV Eindhoven telah menghubungi De Bruyne. Klub Eredivisie itu ingin merekrut pemain timnas berpengalaman tersebut untuk memperkuat opsi di lini tengah mereka pada paruh kedua musim. Mendatangkan pemain sekalibernya akan menjadi keberhasilan besar bagi klub.