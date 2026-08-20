Klub Bundesliga itu, bagaimanapun, memberi tahu klub Premier League tersebut bahwa bek berusia 23 tahun itu tidak dijual. Quansah baru pindah ke bawah Bayer-Kreuz dari FC Liverpool pada musim panas lalu dengan nilai 35 juta euro dan langsung menjelma menjadi pemain inti.

Kontraknya di klub pabrikan itu berlaku jangka panjang hingga 2030. Liverpool pada musim panas ini memiliki opsi pembelian kembali senilai 60 atau 70 juta euro, dengan adanya berbagai laporan berbeda soal itu. Namun, klub Inggris tersebut membiarkannya berlalu tanpa dimanfaatkan. Tahun depan, Liverpool kembali memiliki opsi tersebut untuk Quansah, yang dibina di The Reds sejak usia lima tahun.

The Gunners sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang menyusul absennya William Saliba dan Jurrien Timber karena cedera. Quansah cocok dengan profil yang dibutuhkan, karena selain sebagai bek tengah ia juga bisa dimainkan di sisi kanan pertahanan.

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Apa alternatif transfer Arsenal selain Jarell Quansah?

Sebelumnya, Sky Sports dan Guardian juga telah melaporkan secara senada tentang kontak dari klub London itu dengan jajaran pimpinan klub Leverkusen untuk menjajaki kemungkinan transfer. Menurut Guardian, Bayer baru akan mempertimbangkan penjualan mulai dari tawaran setidaknya 50 juta euro.

Awalnya disebutkan bahwa Arsenal tidak ingin mengajukan jumlah tersebut dan lebih memprioritaskan perekrutan Ezri Konsa dari Aston Villa. Tawaran pertama sebesar 35 juta euro untuk Konsa yang berusia 28 tahun telah ditolak Villa, setelah itu Arsenal datang ke Leverkusen dengan proposal yang lebih tinggi. Namun, tampaknya Konsa masih mungkin akan menuju London.

Quansah, yang seperti Konsa berada di skuad tim nasional Inggris pada Piala Dunia, merupakan pilihan yang benar-benar tak tergantikan di pusat pertahanan Leverkusen pada musim lalu. Ia mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan lima gol.