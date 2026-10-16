Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Keuntungan penundaan El Clasico: Al Ahli dapatkan kembali Mendy sebelum laga melawan Al Feiha

E. Mendy
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal
Arab Saudi

Kiper asal Senegal itu absen karena cedera dalam dua pertandingan terakhir

Klub Al Ahli kembali mendapatkan kiper Senegal mereka, Edouard Mendy, beberapa hari sebelum menjalani laga melawan Al Feiha di Liga Roshn Saudi.

Al Ahli akan bertandang ke markas Al Feiha pada hari Senin mendatang, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.

Dan 72 jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Mishal Al Otaibi mengumumkan kesiapan Mendy untuk tampil melawan Al Feiha, setelah ia mengikuti latihan bersama tim, menyusul pemulihannya dari cedera yang dideritanya selama periode lalu.

Kiper Senegal itu sebelumnya absen membela "Al Raqi" pada dua laga melawan Al Fateh, di pekan kedelapan Liga Roshn, dan melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab di pekan kedua fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Mendy juga seharusnya absen pada laga klasik melawan rival tradisional Al Nassr, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung kemarin, Kamis, sebelum akhirnya ditunda hingga bulan Maret mendatang.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 34 tahun itu telah tampil bersama Al Ahli dalam 9 pertandingan sejak awal musim ini, dengan gawangnya kebobolan 13 gol, dan hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 3 pertandingan.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google