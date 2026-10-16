Klub Al Ahli kembali mendapatkan kiper Senegal mereka, Edouard Mendy, beberapa hari sebelum menjalani laga melawan Al Feiha di Liga Roshn Saudi.

Al Ahli akan bertandang ke markas Al Feiha pada hari Senin mendatang, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.

Dan 72 jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Mishal Al Otaibi mengumumkan kesiapan Mendy untuk tampil melawan Al Feiha, setelah ia mengikuti latihan bersama tim, menyusul pemulihannya dari cedera yang dideritanya selama periode lalu.

Kiper Senegal itu sebelumnya absen membela "Al Raqi" pada dua laga melawan Al Fateh, di pekan kedelapan Liga Roshn, dan melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab di pekan kedua fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 11.05 AHL

Mendy juga seharusnya absen pada laga klasik melawan rival tradisional Al Nassr, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung kemarin, Kamis, sebelum akhirnya ditunda hingga bulan Maret mendatang.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 34 tahun itu telah tampil bersama Al Ahli dalam 9 pertandingan sejak awal musim ini, dengan gawangnya kebobolan 13 gol, dan hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 3 pertandingan.