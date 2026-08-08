Ertugrul Dogan, presiden klub Turki Trabzonspor, mengungkapkan dampak finansial yang cepat dari kesepakatan transfer Mohamed Salah, menegaskan bahwa antusiasme suporter terhadap kesepakatan itu berdampak langsung pada penjualan tiket terusan musiman, yang mencatatkan angka mencolok hanya dalam beberapa hari.

Dogan mengatakan, dalam pernyataannya kepada saluran televisi Turki "HT Spor", bahwa klub telah menjual tiket terusan musiman senilai hampir 550 juta lira Turki (sekitar 11,5 juta dolar) hanya dalam tiga hari sejak pengumuman perekrutan Salah, seraya menjelaskan bahwa angka ini tidak termasuk penjualan jersey khusus sang bintang Mesir, yang belum dihitung hingga saat ini.

Presiden Trabzonspor itu menambahkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari tiket terusan saja sudah menutupi lebih dari separuh biaya tahunan kesepakatan Salah, seraya menegaskan bahwa klub menargetkan mencapai 25 ribu tiket terusan musiman guna menutupi biaya secara penuh.

Dogan memuji dukungan suporter yang ia gambarkan telah melampaui ekspektasi manajemen klub, seraya menegaskan bahwa suporter Trabzon telah menanti-nantikan perekrutan bintang sekelas Salah, sebagaimana tim kepelatihan juga menunggu kesepakatan dengan level seperti ini.

Ia mengatakan bahwa manajemen klub sudah menyadari sebelumnya besarnya keinginan suporter untuk merampungkan kesepakatan besar, tetapi mereka tidak menduga reaksi datang dengan besaran dan kecepatan seperti ini, seraya menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang "tidak mengecewakan harapan kami".

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Bantahan tegas dan langkah hukum

Sebaliknya, presiden Trabzonspor membantah secara tegas bahwa klub memperoleh pendanaan pemerintah untuk membantu merampungkan kesepakatan Salah, seraya menegaskan bahwa kas klub tidak menerima "satu lira pun" dari pihak pemerintah mana pun terkait hal ini.

Dogan menggambarkan kabar yang beredar mengenai perolehan dukungan finansial pemerintah oleh klub sebagai "kebohongan besar dan tidak beretika", seraya menantang mereka yang menyebarkan klaim-klaim ini untuk menyajikan bukti apa pun atasnya.

Presiden klub juga menanggapi kabar yang beredar melalui media sosial mengenai gaji Salah yang disita, seraya menegaskan mustahilnya hal itu terjadi dari sisi hukum, dan mengungkapkan bahwa klub telah mengambil langkah-langkah hukum serta mengajukan pengaduan terhadap pihak-pihak yang menyebarkannya.

Ia juga mengkritik peredaran kabar-kabar ini melalui media dan saluran-saluran besar, menilainya merusak citra sepak bola Turki.

Trabzonspor sebelumnya telah mengumumkan perekrutan Mohamed Salah pada akhir pekan lalu dalam kesepakatan transfer bebas untuk durasi dua musim, dalam salah satu kesepakatan paling menonjol klub selama periode terakhir.

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