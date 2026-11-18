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Dua laga uji coba melawan Korea Selatan dan Uzbekistan memperlihatkan tanda-tanda perkembangan yang ingin dicapai timnas Arab Saudi menjelang agenda-agenda mendatang, tetapi keduanya juga mengungkap detail teknis yang perlu dibenahi. Di saat Arab Saudi memetik keuntungan dari sisi keselarasan tim dan bertambahnya pilihan pemain, mantan bintang Arab Saudi Sami Al-Jaber menyoroti satu masalah yang terulang dalam kedua pertandingan tersebut dan mengingatkan agar masalah itu tidak berlanjut di laga-laga berikutnya.

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Al-Jaber mengatakan dalam analisisnya di program Nadina di MBC: "Menurut pandangan saya, kedua uji coba itu sangat bagus, terlepas dari hasilnya. Kondisi umum tim nasional merupakan kelanjutan dari apa yang ditunjukkan di Piala Teluk, hanya saja lawan dan pesaingnya berbeda. Pertandingan melawan Korea sangat bagus, kesalahannya lebih sedikit, dan mungkin satu-satunya catatan kami ada pada penerimaan dan pengiriman bola serta beberapa kesalahan individu kecil."

Ia menambahkan: "Hari ini kesalahan individu kembali terulang, baik di area pertahanan maupun bahkan dari penjaga gawang, padahal jarak antara kedua pertandingan tidak lama. Meski begitu, saya melihat timnas Arab Saudi sama sekali tidak tampil buruk. Sebaliknya, mereka bermain bagus hingga sangat bagus di beberapa periode pertandingan, dan lebih unggul di periode lainnya."

Ia melanjutkan: "Kalau berbicara soal tembakan, jumlahnya sembilan berbanding delapan, dan peluang berbahaya tiga berbanding dua. Timnas Uzbekistan juga sangat terorganisasi dan mampu memanfaatkan kemampuan timnas Arab Saudi. Namun, kesalahan individu yang terulang dari laga melawan Korea hingga Uzbekistan harus dibenahi, karena di laga uji coba hal itu masih bisa diterima, tetapi jika terulang di lebih dari satu pertandingan, itu menjadi tanda tanya."

Al-Jaber menjelaskan perbedaan pendekatan taktik di antara kedua laga tersebut: "Cara bermain yang diterapkan Donis saat menghadapi Korea Selatan benar-benar berbeda dengan pertandingan ini. Pertandingan ini kurang lebih mirip dengan laga melawan Uni Emirat Arab, karena ia mengandalkan pressing tinggi. Hari ini timnas tidak mampu menerapkan pressing tinggi karena Uzbekistan sangat kuat dalam membangun serangan dari belakang dengan rapi, dan itu tidak mengherankan karena sepak bola Uzbekistan sudah sangat berkembang."

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Ia menunjukkan bahwa timnas Uzbekistan tidak diperkuat seluruh pemain andalannya: "Hari ini mereka tidak diperkuat pemain-pemain berlevel tinggi, ada satu atau dua nama besar, baik di lini belakang maupun di posisi lain. Namun, kalau berbicara soal performa, Donis, dan Arab Saudi, ada banyak hal positif yang didapat timnas dari kedua pertandingan, salah satu yang terpenting adalah keselarasan tim."

Ia juga membahas rotasi dan pemberian kesempatan kepada sebanyak mungkin pemain: "Sulit untuk bermain di dua pertandingan dengan susunan pemain yang sama. Hari ini rotasi yang dilakukan, bahkan di babak kedua, membuat sejumlah bintang masuk ke lapangan. Saya rasa jika pertandingan terus berlangsung 11 lawan 11, timnas Arab Saudi mampu menampilkan lebih banyak lagi. Perhatikan satu momen yang sangat penting: timnas mendapatkan dua peluang kira-kira dalam sepuluh menit terakhir, dan saya rasa masuknya Mohamed Kanno sangat positif. Ia tampil luar biasa dan menciptakan dua peluang."

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Ia melanjutkan: "Terus terang, kedua uji coba itu luar biasa, dan inilah yang kami inginkan, yaitu memiliki lebih banyak pemain dan nama yang bisa diturunkan pelatih. Dalam kerja teknisnya selama dua laga uji coba ini, Donis selalu membutuhkan waktu, dan itu yang nomor satu. Ia juga membutuhkan kompetisi yang sangat kuat, dan itu tersedia di Liga Arab Saudi."

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Al-Jaber menutup pernyataannya dengan menegaskan perkembangan mentalitas pemain Arab Saudi: "Hari ini saya melihat dalam kedua pertandingan bahwa kami memiliki pemain-pemain dengan kemampuan besar, dan itu sangat positif. Bahkan mentalitas pemain Arab Saudi berubah setelah Piala Teluk, karena turnamen itu memberikan sinyal kuat kepada sejumlah pemain: mengapa saya tidak bisa ada di timnas? Jika ada 16 pemain asing yang bermain di lapangan, maka sisanya saja yang pemain Saudi, dan itu berarti mereka adalah elite. Hari ini Donis bersama staf teknis dan manajemennya, ditambah perencanaan yang telah dilakukan, mampu memberikan hasil yang indah bagi kami di Piala Teluk, dan juga di turnamen pertama ini serta laga uji coba menjelang Piala Asia. Saya rasa penundaan Piala Asia menguntungkan Donis dan timnas Arab Saudi."

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