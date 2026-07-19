Hanya tinggal beberapa jam lagi bagi para penggemar sepak bola untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina dalam laga yang dinanti-nantikan untuk memperebutkan gelar juara edisi kali ini, di tengah antisipasi global untuk mengetahui siapa juara barunya.

Meskipun kedua tim menunjukkan performa yang sangat seimbang sepanjang perjalanan mereka di turnamen ini, kecerdasan buatan memprediksi keunggulan tipis bagi tim Spanyol, sekaligus menegaskan bahwa pertandingan ini merupakan salah satu final paling seimbang dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan analisis yang mengacu pada performa, hasil pertandingan terkini, data statistik, kualitas peluang yang diciptakan dan diterima, serta nilai teknis para pemain, persentase peluang meraih gelar juara adalah sebagai berikut:

Spanyol: 55%, Argentina: 45%.

Keunggulan tipis Spanyol ini disebabkan oleh performa kolektif yang luar biasa yang ditunjukkan tim nasional sepanjang turnamen, ditambah kemampuannya untuk memaksakan gaya permainannya dan menguasai bola saat menghadapi lawan-lawan tangguh, serta penampilan gemilang sejumlah bintang mudanya, terutama Lamine Yamal.

Di sisi lain, Argentina tetap menjadi lawan yang tidak boleh diremehkan, setelah membuktikan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan-pertandingan besar, memanfaatkan pengalaman para pemainnya dan karakter kuatnya di babak gugur, yang membuat keunggulan angka apa pun tidak cukup untuk menentukan juara sebelum peluit akhir dibunyikan.

Kecerdasan buatan menilai bahwa selisih antara kedua tim sangat tipis, dan bahwa gol pertama yang dicetak oleh salah satu tim dapat mengubah jalannya pertandingan secara total, terutama mengingat kedua tim memiliki pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan hanya dengan satu sentuhan.

Meskipun kecerdasan buatan memberikan keunggulan tipis bagi Spanyol, pertandingan ini tetap terbuka untuk segala kemungkinan, dalam final yang diperkirakan akan ditentukan oleh detail-detail kecil lebih daripada perbedaan teknis atau statistik.

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