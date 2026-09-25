Ketika media belakangan ramai berspekulasi soal pertarungan yang akan datang antara klub-klub top Eropa untuk memperebutkan permata milik Red Devils itu, Deco kini justru secara mengejutkan merendahkan nada. Meski sang penyerang belakangan disebut bahkan sudah sempat berada di lokasi untuk melihat langsung kondisi di Real Madrid dan klub Katalan itu, Deco meredam ekspektasi.

"Tidak ada yang perlu dikatakan tentang anak ini. Wajar jika pemain terus-menerus dikaitkan dengan kami. Ada kepentingan besar yang dipertaruhkan. Meski mereka masih muda, kami tidak tertarik pada pemain mana pun. Soal situasinya, saya tidak yakin apa yang telah terjadi. Saya tidak tahu. Dia masih merupakan pemain Manchester United," kata pejabat berusia 49 tahun itu.

Pemain muda itu belum lama ini membuat kehebohan di United dengan permintaan hengkang yang diajukan. Selain dua raksasa Spanyol tersebut, Paris Saint-Germain serta Bayern Munchen juga tampaknya ikut mengantre untuk mengamati situasi pemain muda yang diminati banyak klub itu.

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Kapan JJ Gabriel merayakan ulang tahunnya yang ke-16?

Perburuan untuk mendapatkan Gabriel kemungkinan akan kembali memanas terutama menjelang 6 Oktober: Pada hari itu, pemain muda tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dan dengan demikian mencapai usia yang membuatnya secara resmi boleh diwakili oleh agen pemain berlisensi.

Untuk langkah krusial ini, Ali Barat kabarnya sudah mulai mengambil posisi. Agen bintang itu bukan sosok asing di kancah internasional dan pada masa lalu sudah menuntaskan beberapa kesepakatan jutaan euro yang paling menyita perhatian di sepak bola elite Eropa, termasuk transfer Moises Caicedo senilai 116 juta euro dari Brighton & Hove Albion ke Chelsea.