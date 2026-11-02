Jadwal pertandingan tak mungkin lebih kejam lagi. Dalam laga papan atas Bundesliga yang berakhir 2-2 melawan Borussia Dortmund, Bayern Munich kehilangan beberapa pemain sekaligus akibat cedera. Lalu, siapa lawan mereka berikutnya pada Selasa? Atletico Madrid, yang dikenal sebagai salah satu tim paling tangguh di Eropa. Setelah dua kali imbang melawan Viking Stavanger dan Arsenal, tim asal Munich itu sangat membutuhkan kemenangan dalam persaingan untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions.

Situasi skuad mereka menjelang pertandingan sangat genting, terutama di lini serang: Empat dari tujuh pemain senior yang sudah mapan dipastikan absen, sementara satu lainnya diragukan tampil. Luis Diaz (robekan berkas otot) kemungkinan baru kembali pada akhir November, sedangkan Jamal Musiala (robekan serabut otot) diperkirakan kembali bermain Sabtu mendatang melawan FSV Mainz 05. Saat menghadapi Dortmund, Ismael Saibari dan Serge Gnabry harus ditarik keluar pada babak pertama, dan Bayern Munich mengumumkan diagnosis keduanya pada Minggu.

Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanan dan kemungkinan absen selama tiga bulan. Gnabry mengalami cedera otot di bagian belakang paha kiri, dengan masa absen yang diperkirakan mencapai satu hingga dua bulan. Michael Olise juga ditarik keluar dalam kondisi cedera saat melawan Dortmund karena masalah lutut. Bayern Munich tidak memberikan keterangan mengenai kondisinya, sehingga ia diragukan tampil melawan Atletico.

Jika Olise juga absen, hanya tersisa penyerang tengah Harry Kane, yang secara keseluruhan tampil kurang beruntung melawan Dortmund dan bahkan gagal mengeksekusi penalti, serta Lennart Karl, yang kini menjadi sasaran perdebatan sengit mengenai dirinya, menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan pada masa tambahan waktu melawan Dortmund, dan masih berusaha menemukan kembali performanya.

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Bayern Munich: Opsi apa yang masih dimiliki Aaron Danks di lini serang?

Dalam formasi 4-2-3-1 Bayern Munich, dua posisi di lini serang pun akan kosong. Pelatih kepala interim Aaron Danks kemungkinan akan menempatkan pemain yang posisi utamanya bertahan di sana. Alphonso Davies bisa memulai pertandingan di sayap kiri, sementara Nathaniel Brown atau Tom Bischof bermain sebagai pemain nomor 10.

Di tengah keterbatasan pemain seperti sekarang, kemampuan banyak pemain untuk tampil di berbagai posisi menjadi keuntungan bagi Bayern Munich. Jajaran petinggi bidang olahraga yang dipimpin Max Eberl boleh merasa kebijakan transfer mereka terbukti tepat dalam hal ini. Begitu pula tim pelatih, yang rutin menguji para pemain di berbagai posisi. Peran yang dipertimbangkan untuk Davies, Brown, dan Bischof bukanlah hal baru bagi mereka. Konrad Laimer juga menjadi contoh utama pemain serbabisa: Belakangan ia bermain di lini tengah saat Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic absen, tampil gemilang sebagai bek kanan melawan Dortmund, dan juga bisa bermain di sisi kiri.

Dengan demikian, Bayern Munich pada akhirnya masih bisa menyusun susunan pemain inti yang cukup layak untuk menghadapi Atletico. Masalahnya, Danks nyaris tidak akan punya pilihan untuk melakukan penyesuaian, baik jika ada pemain cedera maupun saat jalannya pertandingan menuntut perubahan. Opsi pemain seniornya dari bangku cadangan, bergantung pada susunan pemain inti, adalah Bischof atau Brown, para bek Hiroki Ito, Sacha Boey, serta Jonathan Tah atau Min-Jae Kim. Ada pula pemain-pemain muda David Santos Daiber dan Tim Binder, yang belakangan rutin masuk skuad.

Danks mungkin juga teringat kepada salah satu pemain yang tampil menonjol pada masa persiapan dan memasukkan Bastian Assomo ke skuad. Penyerang tengah yang baru berusia 16 tahun itu menarik perhatian kala itu lewat penampilan yang luar biasa matang sekaligus menyegarkan, bahkan mencetak dua gol. Pada Sabtu, Assomo kembali mencetak dua gol dalam pertandingan sengit yang berakhir 5-5 antara tim cadangan Bayern Munich dan TSV Landsberg. Ia masih menunggu kesempatan pertamanya masuk skuad senior musim ini dan setidaknya bisa menjadi opsi pemain pengganti yang menarik.

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Perlukah Bayern Munich memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin?

Kiper Jonas Urbig juga keluar dari pertandingan melawan Dortmund dalam kondisi cedera. Setelah berbenturan dengan Carney Chukwuemeka, Urbig, menurut Eberl, "tidak tampak seperti orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan". Sementara itu, kiper utama Manuel Neuer masih berharap bisa kembali bermain melawan Atletico. "Saya berharap begitu," ujarnya saat meninggalkan stadion.

Rentetan cedera tersebut memicu perdebatan yang wajar setelah pertandingan melawan Dortmund mengenai kecilnya ukuran skuad dan apakah Bayern Munich sebaiknya menambah pemain lewat transfer pada musim dingin. Bagi CEO Jan-Christian Dreesen, pertanyaan itu muncul "terlalu dini". Eberl menambahkan: "Bukannya sekarang ada lima pemain yang harus absen selama setengah tahun." Namun, ia tak mau ucapannya menjadi pertanda buruk dan segera mengetukkan kepalan tangannya ke dahi untuk berjaga-jaga. Lagi pula, Bayern Munich memang sengaja memilih skuad kecil agar para pemain mudanya mendapat kesempatan untuk menembus tim utama. Musim lalu, Karl. Kini mungkin Binder, Daiber Santos, atau Assomo.

Di tengah situasi genting ini, Kane bahkan bisa melihat sisi positifnya: "Lebih baik ini terjadi sekarang daripada pada Maret atau April. Tentu saja, kita berharap ini tidak pernah terjadi. Namun, dari sejarah sepakbola, kita tahu bahwa cedera selalu datang lagi." Dengan begitu banyak kesialan yang dialami Bayern Munich saat ini, mungkin mereka bisa mengumpulkan cukup banyak keberuntungan untuk fase penentu musim. Lagi pula, bukan hanya cedera yang menghambat tim asal Munich itu. Ada pula kejadian dramatis lain, seperti iritasi selaput otak yang dialami pelatih Vincent Kompany dan meninggalnya ayah Kimmich.