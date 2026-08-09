Barcelona bersiap melancarkan serangan baru untuk memboyong gelandang muda berbakat berusia 19 tahun, Sergio Martinez, dari Racing Santander, dalam upaya kedua untuk mendapatkan talenta asal Spanyol tersebut setelah kegagalan negosiasi pada Januari lalu, di tengah persaingan dari rival tradisional Real Madrid serta klub-klub Eropa lainnya, dalam sebuah transaksi yang bertujuan memperkuat barisan tim cadangan sebagai persiapan untuk mempromosikannya ke tim utama di masa depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", misi ini tidak akan mudah bagi klub Catalunya tersebut, mengingat Racing Santander telah memperpanjang kontrak pemainnya pada November lalu hingga tahun 2029 setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 2027, sekaligus menaikkan nilai klausul pelepasan menjadi 3 juta euro, langkah yang mencerminkan keteguhan klub Cantabria itu untuk mempertahankan talenta mudanya.

Meski Racing Santander terbuka terhadap kemungkinan menjual gelandang asal Laredo tersebut, klub itu menetapkan syarat-syarat ketat yang mencakup perolehan persentase tinggi dari setiap penjualan di masa mendatang, yang memperumit negosiasi yang tengah berlangsung antara kedua belah pihak saat ini, terutama karena bersamaan dengan pembicaraan lain terkait perekrutan rekan setimnya, Jorge Salinas, yang mana Racing bersikeras agar nilai klausul pelepasannya sebesar 16 juta euro dibayarkan penuh.

Laporan menyebutkan bahwa Barcelona memiliki keunggulan dalam perebutan atas Real Madrid, yang telah menunjukkan ketertarikan pada Martinez namun belum mengajukan tawaran konkret setara dengan klub Catalunya tersebut, sementara informasi lain mengindikasikan adanya klub Eropa ketiga yang memantau situasi ini dari dekat.

Martinez, pemain internasional Spanyol U-19, merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Spanyol. Ia telah menjalani 13 pertandingan bersama tim utama Racing Santander musim lalu (10 di Divisi Dua dan 3 di Copa del Rey), ditambah 18 pertandingan bersama tim cadangan setelah promosinya dari kategori junior.

Gelandang tengah ini menonjol berkat semangat kompetitifnya yang tinggi dan ketidakraguannya dalam duel-duel fisik meski tingginya mencapai 1,85 meter. Ia juga dipuji karena penguasaan bolanya yang baik serta keunggulannya dalam penempatan posisi taktis, dalam perpaduan langka antara kemampuan fisik dan teknis yang mendorong klub untuk mengubahnya dari gelandang serang menjadi gelandang bertahan, posisi yang membuatnya memusatkan upaya pada pengembangan keterampilan defensifnya.

Bagi Barcelona Atletic, transaksi Martinez merupakan tambahan berkualitas yang penting, terutama setelah berakhirnya masa keberadaan pemain seperti Bryan Farinas dan Tommy Marques di tim cadangan, di mana pemain pertama tampaknya akan dipromosikan ke tim utama sementara yang lain terpaksa mencari jalan keluar, sehingga membuka ruang bagi darah baru untuk memperkuat barisan tim kedua.