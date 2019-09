Ketum The Jakmania Berharap Persija Jakarta Ganti Pelatih

Persija belum nampak mantap di bawah arahan pelatih Julio Banuelos.

Persija Jakarta masih kesulitan menemukan performa terbaik mereka hingga ujung putaran pertama Liga 1 2019. Buktinya, mereka pun harus tertunduk di Stadion Patriot Candrabhaga, ketika kontra Badak Lampung.

Prestasi Persija musim ini memang memprihatinkan, dari tim yang berstatus sebagai juara bertahan, kini berjuang untuk lepas dari jerat degradasi. Bahkan, Persija sudah dipegang oleh dua pelatih pada musim ini.

Pertama adalah Ivan Kolev, yang akhirnya terdepak lalu digantikan oleh arsitek asal Brasil, Julio Banuelos. Sayangnya, di bawah Banuelos Persija tidak nampak membaik, hal itu dilihat oleh Ferry Indrasjarief.

"Saya bilang ke manajemen Persija Jakarta, saya tidak melihat permainan sebenarnya, tapi mereka selalu menjawab ini pelatih bagus, pintar, dan para pemain suka," kata pria yang merupakan ketua umum The Jakmania itu.

"Namun saya perhatikan, latihan saja hanya ringan. Saya tak suka dengan pelatih ini. Kalau memang belum terlambat, mending ganti saja," sambung pria berkaca mata yang akrab disapa Bung Ferry tersebut.

Sebagian The Jak memang menyerukan supaya Ferry Paulus pergi dari Persija, dan menanggalkan jabatannya sebagai CEO. Namun, di mata Bung Ferry, kesalahan Persija ada pada pelatih, hingga masih di zona merah saat ini.

"Rencana spanduknya, 'good coach know how to win the game'. Pelatih ini tak tahu caranya menang. Cuma teriak-teriak saja," tukas Bung Ferry.