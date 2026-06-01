Ketua Wasit Pierluigi Collina turun tangan dan melarang trik taktis tersebut di Piala Dunia

Hal ini semakin sering terlihat: kiper tiba-tiba duduk di lapangan untuk mendapatkan perawatan cedera, sementara para pemain lainnya berkumpul di pinggir lapangan untuk mendengarkan arahan taktis dari pelatih. Setidaknya, hal tersebut akan menjadi kenangan masa lalu pada Piala Dunia musim panas mendatang, demikian diumumkan oleh Ketua Asosiasi Wasit Pierluigi Collina.

Pelatih tim nasional harus mencari solusi lain jika tim mereka berada di bawah tekanan dan membutuhkan penyesuaian taktis yang mendesak. Mulai sekarang, pemain dilarang berada di pinggir lapangan saat kiper sedang ditangani.

Mereka harus tetap berdiri di tempat permainan dihentikan, atau berkumpul di lingkaran tengah. Collina menekankan bahwa wasit akan bertindak proaktif dalam hal ini.

"Kiper berhak mengalami cedera, tetapi para pemain tidak berhak meninggalkan lapangan untuk mengambil semacam waktu istirahat bersama pelatih masing-masing," kata Collina kepada BBC.

Meskipun langkah ini mencegah diskusi taktis yang panjang, memecah momentum lawan tetap mungkin dilakukan dengan trik ini.

Ini bukan satu-satunya perubahan di Piala Dunia. Misalnya, VAR mendapatkan wewenang lebih: ia dapat campur tangan dalam situasi seputar kartu kuning kedua dan memiliki peran lebih besar dalam penetapan tendangan sudut.

Gelandang FC Twente, Kristian Hlynsson, baru-baru ini merasakan sendiri kerugian dari aturan baru lainnya: karena ia terlalu lama meninggalkan lapangan, timnya harus bermain dengan sepuluh orang selama satu menit. Aturan yang sama berlaku di Piala Dunia.