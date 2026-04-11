Ketua Olympique Safi: Farhani tidak menolak mengenakan bendera Maroko... dan inilah pihak-pihak yang berada di balik masalah ini

Mohamed El Haidawi, Presiden Klub Olympique Safi dari Maroko, mengomentari hasil imbang tanpa gol yang diraih timnya saat bertandang ke markas Union de la Capitale dari Aljazair, hari Sabtu ini, pada leg pertama semifinal Piala Konfederasi Afrika, sambil menyinggung kontroversi seputar pemain Safi asal Aljazair, Houari Ferhani.

Al-Haidawi mengatakan melalui akun Facebook-nya: "Leg pertama semifinal di Aljazair berakhir imbang tanpa gol, dan masih ada leg kedua di markas kami, Safi, untuk memperebutkan tiket ke final besar... Kualifikasi ini akan tercapai jika kita bersatu demi tujuan bersama."

Dan terkait kontroversi yang muncul seputar jersey Houari Ferhani, setelah ia tampil tanpa bendera Maroko selama pertandingan yang digelar di Stadion 5 Juillet di Aljazair, Al-Haidawi mengatakan: "Saya ingin menjelaskan poin penting yang menandai pertandingan leg pertama, yaitu masalah pemain kami yang gigih dan berjuang, Houari Ferhani, serta kontroversi seputar ketidakhadiran bendera kami yang berharga di bajunya. Hal ini disebabkan oleh masalah teknis bersama antara mitra kami yang menangani pakaian olahraga dan petugas perlengkapan di dalam tim, yang telah diperbaiki pada babak kedua pertandingan".

Dia menambahkan: "Saya tegaskan kepada publik bahwa pemain Houari sama sekali tidak menolak mengenakan seragam tersebut, justru sebaliknya, dia menganggap Maroko sebagai negara keduanya, dan berjuang sepenuh hati demi seragam kebanggaan kita."

Dia menutup dengan menegaskan bahwa Safi "berada di hadapan kesempatan untuk menorehkan sejarah, yang mengharuskan kita semua untuk bersatu di sekitar tim dan para pemainnya, melindungi dan mendukung mereka".