Ketua Liga: "FIFA sedang menghancurkan sepak bola, Infantino harus mundur"

Javier Tebas, presiden La Liga, memberikan wawancara kepada Gazzetta dello Sport setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia:









Apa rahasia kesuksesan sepak bola Spanyol?









“Kerja sama komunitas. Dari klub-klub, dengan pusat-pusat pembinaan mereka yang dalam beberapa tahun terakhir telah ditingkatkan dan dikelola dengan sangat baik. Dari La Liga, sebuah kompetisi yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan yang telah menyumbangkan 17 dari 26 pemain yang dipanggil ke tim nasional ini. Dan tentu saja, secara khusus dari federasi yang tahu cara memilih dan mengembangkan bakat-bakat nasional dari klub-klub kami”.





Para pemain dan pelatih.





“Tepat sekali. Luis de la Fuente bergabung dengan federasi pada 2013, ia berkembang sambil membina para pemain muda yang luar biasa, mulai dari tim U-19 hingga meraih gelar Piala Dunia dengan 10 pemain yang ia bina di tim junior. Dan dalam perjalanannya ini, ia juga berperan sebagai pelatih, karena selama tiga tahun ia menjadi pengajar di kursus kepelatihan. Dalam sepak bola, ada kecenderungan untuk terlalu terpaku pada nama-nama (nombres dalam bahasa Spanyol, red.), tetapi yang membuat perbedaan adalah orang-orangnya (hombres dalam bahasa Spanyol, red.). Kami, di semua tingkatan, memiliki orang-orang yang sangat berkualifikasi yang bekerja demi kebaikan sepak bola nasional. Tidak ada negara yang pernah menjadi juara dunia baik di kategori putra maupun putri secara bersamaan.”





Mari kita bahas sedikit tentang Piala Dunia. Di antara hal-hal lain, ada sistem 4 kuarter dalam basket, jeda final yang dari 15 menit menjadi lebih dari 27 menit…





“FIFA mengatur segala sesuatunya sesuka hati, demi apa yang mereka inginkan, demi kepentingan mereka sendiri, tentu saja bukan demi sepak bola. Jadi, jika mereka membutuhkan jeda 27 menit, mereka melakukannya. Istirahat untuk minum hanyalah kebohongan. Di La Liga kami punya itu, tapi hanya saat cuaca benar-benar panas. Di sini, lapangan di Dallas, Los Angeles, dan Atlanta dilengkapi AC; di tribun, saya bahkan harus memakai sweter. Itu bohong belaka, jeda untuk iklan. Lalu ada juga kasus Balogun.”





Begitulah.





“Bukti bahwa kita diatur oleh sebuah lembaga yang melakukan dan memutuskan apa pun yang diinginkannya kapan pun, hanya mengikuti kepentingannya sendiri tanpa memikirkan—bukan berarti berkonsultasi, lho—bagian lain dari dunia sepak bola. Dan dalam banyak kasus, tindakannya justru merugikan sepak bola.”





Dan tidak ada cara untuk mengubah keadaan ini?





“Sulit, karena dalam sistem ini ada kaki tangan aktif, yang bekerja sama dengan keputusan-keputusan semacam ini, dan kaki tangan pasif, yang tetap diam, tidak melapor, dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegah hal-hal tertentu terulang. Mereka mengkritik sistem saat minum kopi di kafe, atau lewat telepon dalam percakapan pribadi, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa untuk mengakhiri semua ini. Penangguhan sanksi terhadap pemain Amerika itu adalah hal yang sangat serius: mereka beruntung karena Belgia mengeliminasi AS, karena jika tidak, hal itu bisa memicu skandal yang berpotensi membuat Infantino kehilangan jabatannya. Karena Belgia menang, mereka berhasil menutupi masalah ini. Namun, hal-hal seperti ini hanyalah puncak gunung es.”





Maksudnya bagaimana?





“Putusan mengenai Superliga telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada FIFA dan UEFA, sekaligus mengukuhkan monopoli mereka. Namun, monopoli ini seharusnya digunakan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di industri kami demi kebaikan sepak bola, dengan transparansi secara umum dan regulasi yang jelas, serta keputusan yang diambil secara konsensus. Bukan untuk melakukan apa yang sedang dilakukan FIFA. Kami telah berkali-kali mengkritik masalah jadwal pertandingan. Dan kini mereka ingin menggelar Piala Dunia dengan 64 tim.”





Jika Infantino menimbulkan begitu banyak kerugian bagi sepak bola, apakah dia seharusnya mundur?





“Menurut saya ya, saya pikir masa jabatannya sudah habis. Namun, dia mendapat dukungan dari sistem dan federasi-federasi; tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan, bukan? Tidak ada calon oposisi; tidak ada yang mau mencalonkan diri hanya untuk kalah. Inilah sistemnya, dan sistem ini sudah sakit sejak awal. Seharusnya dia tidak bertahan, namun keadaan saat ini membuatnya tidak bisa pergi. Beberapa hari ini di Amerika, saya mendengar banyak orang yang menentang Infantino, yang tidak setuju dengan apa yang dilakukannya. Mereka mengatakannya, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu mana yang lebih buruk, diam atau keterlibatan, karena mereka yang diam sangat menyadari kerusakan yang sedang dialami sepak bola.”