Ketua Komite Wasit Spanyol: Real Madrid telah meredam serangannya terhadap kami... dan keputusan terakhir bukanlah penyebabnya

Ferran Soto, Ketua Komite Wasit Spanyol, menyinggung kontroversi yang terus berlanjut terkait kritik yang dilontarkan saluran resmi Real Madrid terhadap wasit, sekaligus mengungkap seperti apa komunikasi yang terjadi saat ini antara komite tersebut dan manajemen klub Real Madrid.

Mengenai apakah telah diambil tindakan untuk melindungi wasit dari serangan saluran tersebut, Soto menjawab dalam wawancara dengan radio "Cadena SER" Spanyol, "Sebenarnya, saya tidak menonton saluran Real Madrid."

Ketika ditanya mengenai penyebaran video-video tersebut dan dampaknya, ia menyatakan: "Saya rasa ketegangan telah berkurang banyak."

Dan mengenai apakah penurunan ini disebabkan oleh keputusan baru, yang melarang pengungkapan identitas wasit hingga beberapa jam sebelum pertandingan, Soto berkomentar: "Ini mudah, mereka bisa menyiapkan 20 video sebelumnya, dan itu tidak mahal.. Saya rasa intensitasnya sudah berkurang."

Mengenai sifat hubungan dengan Real Madrid dan presidennya, Florentino Pérez, ketua Komite Wasit mengatakan: "Hubungannya baik.. Biasanya saya tidak berbicara dengan Florentino, tentu saja, saya lebih sering berkomunikasi dengan Butragueño."

Soto menambahkan bahwa komite tidak akan ragu untuk mengambil tindakan, jika menemukan video apa pun yang bersifat kriminal. Namun, ia menegaskan bahwa kritik "datang dari berbagai media, bukan hanya dari satu saluran saja".