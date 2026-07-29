Gianni Infantino menanggapi semua kegaduhan yang muncul di dunia setelah rencana Piala Dunia dipresentasikan. Presiden FIFA itu menyebutnya sebagai ‘sebuah peluang, tetapi bukan kewajiban’.

Menurut rencana tersebut, FIFA ingin menempatkan hak-hak komersial Piala Dunia ke dalam sebuah perusahaan baru, FIFA Forward Enterprise. Investor eksternal kemudian dapat mengambil saham di perusahaan itu. Badan sepak bola dunia tersebut menjanjikan pembayaran sebesar 40 juta dolar kepada 211 asosiasi anggotanya jika mereka menyetujui proposal itu sebelum 19 September.

Dari dunia sepak bola, reaksi yang muncul terutama berupa kemarahan dan keheranan. Menurut The Times, bahkan disebut sebagai ‘suap murni’, karena asosiasi hanya akan berhak atas pembayaran penuh jika mereka menyetujui sebelum tenggat waktu. UEFA dan juga konfederasi sepak bola Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan boikot terhadap Piala Dunia mendatang jika rencana itu diteruskan.

Infantino mengetahui berbagai reaksi tersebut dan merasa perlu untuk kembali memberikan tanggapan. “FIFA Forward Enterprise pada dasarnya adalah sebuah proposal, sebuah tawaran, bagian dari proses demokratis. Dan yang terpenting sebuah peluang, tetapi itu bukan kewajiban,” ujarnya.

“Kami peduli pada semua orang. Manfaat investasi sudah lama terlihat. Setelah sepuluh tahun dukungan, negara-negara seperti Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan untuk pertama kalinya ikut serta di Piala Dunia. Kami ingin membantu menciptakan lebih banyak kasus seperti Tanjung Verde.”

“Para penggemar dari keempat negara itu dan dari seluruh dunia akan mendapat keuntungan luar biasa dari potensi terobosan ini, karena sepak bola akan berubah di negara-negara tersebut. Tetapi sekali lagi: ini adalah pilihan para anggota kami,” tegas Infantino.

Sementara UEFA melalui pernyataan keras berusaha menarik garis tegas, tidak semua pihak menentang rencana Infantino. David Trunda, ketua federasi sepak bola Republik Ceko, misalnya, mengatakan bahwa ia terutama melihat keuntungan. Jika lebih banyak negara memilih berada di pihak Infantino, front bersama melawan rencana kontroversial itu terancam sudah retak pada tahap awal.