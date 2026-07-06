Ketua FIFA Gianni Infantino menanggapi kontroversi Balogun: ‘Saat berbincang dengan Donald Trump, saya…’

Gianni Infantino telah memberikan tanggapan panjang lebar terkait semua kegemparan yang muncul setelah ‘pencabutan’ sanksi skorsing terhadap penyerang AS, Folarin Balogun. Ia menekankan bahwa badan-badan yudisial FIFA bersifat independen dan bahwa ia ‘secara rutin’ melakukan kontak telepon dengan Donald Trump.

Keputusan untuk mencabut skorsing Balogun telah memicu perbincangan hangat di dunia sepak bola. Infantino mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tidak hanya Belgia—lawan Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia—yang menyatakan akan mengambil langkah-langkah, tetapi juga pihak-pihak berpengaruh seperti UEFA yang mengungkapkan kekecewaannya.

“Saya telah melihat reaksi publik terhadap keputusan komite disiplin independen FIFA terkait skorsing Folarin Balogun, dan saya ingin menegaskan kembali prinsip dasar dari kepengurusan FIFA,” kata Infantino. “Badan-badan yudisial FIFA bersifat independen.”

“Mereka bekerja secara otonom, menerapkan Kode Disiplin FIFA, dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang ada. Kemandirian mereka sangat penting bagi kredibilitas dan integritas sepak bola, dan hal ini harus selalu dihormati,” ujarnya.

Mengenai panggilan telepon dari Trump, yang konon meminta agar skorsing tersebut dicabut, ia bersikap jelas. “Ya, saya secara rutin membahas hal-hal terkait Piala Dunia sepak bola dengan Presiden Amerika Serikat, dan dalam kasus ini saya memang menerima panggilan telepon dari Presiden Donald Trump, sama seperti saya menerima panggilan telepon dari para kepala negara, pejabat pemerintah, pemangku kepentingan sepak bola, dan pengusaha dari seluruh dunia mengenai berbagai topik.”

“Selama percakapan kami, saya menjelaskan bahwa ada proses hukum yang sedang berlangsung di badan peradilan independen FIFA dan bahwa kasus tersebut akan diputuskan oleh otoritas yang berwenang pada waktunya,” jelas Infantino. “Begitulah cara kerja sistem FIFA, dan itu adalah prinsip yang akan selalu saya hormati.”

“Saya membaca keputusan Komite Disiplin FIFA segera setelah diterbitkan. Terkadang saya terkejut dengan keputusan-keputusan tersebut. Terkadang saya setuju, dan terkadang saya tidak setuju. Namun, yang selalu saya lakukan adalah menghormati keputusan-keputusan tersebut serta otonomi badan-badan yang mengambilnya. Apakah kita secara pribadi setuju dengan suatu keputusan atau tidak, hal itu tidak relevan. Rasa hormat terhadap lembaga-lembaga independen dan supremasi hukum adalah hal yang selalu melindungi integritas kompetisi kami dan kredibilitas FIFA.”