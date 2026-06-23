Ketua FIFA bersikukuh terkait keputusan kontroversial tersebut: Kami sedang mempertimbangkan penerapannya di turnamen-turnamen mendatang

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), membela keputusan untuk menerapkan jeda minum wajib dalam pertandingan Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa jeda tersebut mungkin bermanfaat bagi para pemain dan pelatih.

Ia juga mengisyaratkan bahwa FIFA akan mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan jeda tersebut pada turnamen-turnamen mendatang, meskipun jeda tersebut menuai kritik luas dari para penonton serta beberapa pemain dan pelatih, yang terbaru adalah Marcelo Bielsa, pelatih tim nasional Uruguay.

Infantino mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh Associated Press pada hari Selasa ini, bahwa FIFA akan menganalisis pengalaman saat ini untuk menentukan nasib jeda-jeda tersebut di masa depan, namun ia menyoroti bahwa jeda-jeda tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan intensitas pertandingan.

Ia menambahkan: “Mungkin para pelatih dapat mengevaluasi kembali beberapa situasi dan memperbaiki beberapa kesalahan. Para pemain mendapatkan waktu istirahat dan kembali dengan kecepatan penuh. Nah, apakah ini selalu buruk? Mungkin ini justru hal yang baik.”

Infantino menambahkan bahwa jeda-jeda ini, yang terjadi di tengah setiap babak, mungkin menjadi alasan di balik performa fisik yang tinggi yang ditunjukkan para pemain hingga menit-menit terakhir pertandingan, dengan mengatakan: “Kami belum pernah menyaksikan 90 menit dalam turnamen seperti ini yang dimainkan dengan intensitas setinggi ini sebelumnya… Mungkin tidak, tapi mungkin sedikit berkat jeda singkat yang didapatkan para pemain, dan setelah itu mereka bisa kembali ke lapangan dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan.”

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Keuntungan iklan?

Pernyataan Presiden FIFA tersebut muncul setelah kritik tajam yang ditujukan pada jeda-jeda yang terjadi pada menit ke-22 di setiap babak, terutama di stadion ber-AC seperti Stadion Atlanta, di mana hal itu disambut dengan siulan protes dari penonton yang menganggapnya sebagai cara terselubung untuk menayangkan lebih banyak iklan komersial, mirip dengan "time-out" dalam sejumlah olahraga Amerika, yang dimanfaatkan sebagai slot iklan.

Infantino dengan tegas membantah bahwa FIFA memperoleh keuntungan finansial apa pun dari jeda-jeda tersebut, sambil menegaskan bahwa kontrak siaran televisi telah ditandatangani sebelum keputusan mengenai jeda-jeda tersebut diambil.

Presiden FIFA membela keputusan untuk menerapkan jeda tersebut pada semua pertandingan tanpa memandang lokasinya, dengan alasan bahwa hal itu diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan olahraga. Ia mengatakan: “Jika kita hanya menerapkan jeda minum pada pertandingan yang cuacanya panas dan tidak pada pertandingan lainnya, kita akan memberikan keuntungan atau kerugian bagi beberapa pelatih atau tim tertentu... Mengapa seorang pelatih diberi kesempatan untuk memengaruhi jalannya pertandingan dalam satu laga hanya karena cuaca panas, sedangkan dalam laga lain yang cuacanya lebih sejuk, ia tidak diberi kesempatan tersebut?”

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