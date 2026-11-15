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Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzan, kembali berbicara mengenai polemik yang berkembang terkait stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan oleh Spanyol bersama Portugal dan Maroko.

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Pernyataan Louzan itu disampaikan dalam sebuah acara yang digelar bertepatan dengan pameran keliling "Raja-Raja Dunia" yang berlokasi di Istana Cibeles, menjelang pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Inggris malam ini, Minggu, di Stadion Metropolitano.

Surat kabar AS memberitakan pernyataan Rafael Louzan, yang mengatakan "Saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang menyerukan persatuan".

Louzan menutup pintu negosiasi dengan pernyataan yang tegas, saat ia menjelaskan "Saya juga ingin menegaskan bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk menggelar final tersebut, yaitu diselenggarakan di negara ini. Di Spanyol. Penting bagi kita semua untuk meyakini hal yang sama".

Ia menambahkan "Ini adalah turnamen Piala Dunia, kini giliran Benua Eropa untuk menjadi tuan rumah. Kami akan bekerja agar kenangan turnamen ini tetap abadi di Spanyol".

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Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Pemerintahan Wilayah Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bersama Wali Kota ibu kota José Luis Martínez-Almeida, serta Presiden Federasi Sepak Bola Madrid Paco Díez.

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Díaz Ayuso mengatakan "Ada tempat untuk semua orang di Madrid", seraya menegaskan bahwa Wilayah Madrid tetap menjadi kawasan olahraga yang menghargai bakat dan kerja keras, dan terutama kemampuan untuk mengatasi kesulitan.

Ia menambahkan "Kami sering kali meraih keberhasilan, dan mengalami kegagalan di saat-saat lain, tetapi kami selalu memiliki kemampuan untuk bangkit menghadapi cobaan".

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Wali Kota Madrid, Martínez-Almeida, lebih tegas dalam pernyataannya mengenai identitas negara yang seharusnya menjadi tuan rumah final, ketika ia menegaskan bahwa Spanyol memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Almeida berpendapat bahwa jika Spanyol tidak terpilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan terakhir turnamen tersebut, maka perlu untuk meninjau kembali peran Spanyol dalam penyelenggaraan, karena hal itu akan menjadi penghinaan langsung bagi negara tersebut, seraya menekankan bahwa segala sesuatu ada batasnya.

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Martínez-Almeida kembali menegaskan, seperti yang ia lakukan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, pendapatnya mengenai negara yang seharusnya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, yaitu turnamen yang diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan catatan bahwa Maroko berupaya menjadi tuan rumah pertandingan final di sebuah stadion baru di Kota Casablanca.

Wali Kota Madrid mengatakan "Final harus digelar di sini. Inisiatif ini datang dari Spanyol dan Portugal, kemudian Maroko bergabung dengan keduanya, meskipun ada stadion-stadion di negara lain, yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay".

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Ia melanjutkan "Terus terang, setelah semua yang dipersembahkan sepak bola Spanyol, apakah mereka akan merampas hak kami untuk menjadi tuan rumah final? Setelah apa yang dipersembahkan tim nasional putra dan putri kami, serta tim Olimpiade, dan apa yang kami persembahkan di turnamen Piala Eropa, apakah ada yang berani merampas final dari sebuah kota yang memiliki stadion-stadion terbaik dan infrastruktur terbaik, serta berpengalaman dalam menyelenggarakan ajang-ajang besar?".