Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol Mengumumkan Rencana untuk Menjadi Tuan Rumah Final Piala Dunia 2030

Ketua Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Lozano, hari ini, Selasa, mengumumkan bahwa federasi tersebut akan mengerahkan segala upaya untuk memastikan pertandingan final Piala Dunia 2030 diselenggarakan di Spanyol, sekaligus mengungkapkan ambisinya agar edisi peringatan seratus tahun ini menjadi turnamen Piala Dunia terbaik dalam sejarah.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa Lozano menjelaskan, dalam pidatonya di rapat umum Federasi Sepak Bola Spanyol, bahwa federasi tersebut akan memfokuskan seluruh upayanya pada penyelenggaraan Piala Dunia mendatang yang akan diselenggarakan Spanyol bersama Portugal dan Maroko, segera setelah berakhirnya Piala Dunia mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol tersebut mengatakan: “Kami akan berupaya agar final Piala Dunia diselenggarakan di Spanyol. Upaya ini akan dimulai segera setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berakhir, yang akan menghasilkan pendapatan luar biasa dan dampak internasional yang besar bagi negara kami, hal yang harus menjadi perhatian kami di Spanyol. Kami berharap dapat menyelenggarakan edisi ke-100 Piala Dunia yang terbaik dan yang terbaik sepanjang sejarah.”

Luzán mengungkapkan bahwa pemerintah baru-baru ini telah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) dengan tujuan bekerja sama dalam menyelenggarakan turnamen dunia tersebut, sambil menekankan bahwa tanggapan RFEF akan berupa loyalitas dan kerja sama penuh.

Luzán menambahkan: “Pemerintah baru-baru ini menghubungi kami untuk bekerja sama, dan saya berharap kita dapat melakukannya,” sambil pada saat yang sama membela perlunya keterwakilan semua pihak dan elemen sepak bola Spanyol dalam komite kerja yang bertugas menyelenggarakan Piala Dunia.

Ketua federasi tersebut secara tegas menuntut perlunya melibatkan Asosiasi Liga Spanyol (La Liga), dengan mengatakan: “Komite ini harus bersifat pluralistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sepak bola Spanyol. Ada pihak utama dan berpengaruh yang telah berhasil memperkenalkan kami kepada dunia melalui kepemilikan liga terbaik di dunia, yaitu Asosiasi La Liga.”

Luzán mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol, meskipun memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara dalam komite kerja yang dimaksud, tetap merupakan pihak yang bertanggung jawab atas koordinasi serta pengajuan stadion dan kota-kota Spanyol yang menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sambil menyoroti bahwa penetapan akhir lokasi-lokasi tersebut masih tertunda hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka untuk tim nasional masing-masing, sebagai penghormatan terhadap edisi pertama Piala Dunia yang diselenggarakan sepenuhnya di kota Montevideo pada tahun 1930.