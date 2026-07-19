Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol menegur Maroko: "Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyelenggarakan final 2030!"

Rafael Lozano, Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol, menegaskan bahwa negaranya layak menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, sambil menekankan bahwa Spanyol memimpin proposal tersebut dengan porsi 55% dalam pencalonan bersama yang melibatkan 6 negara dari 3 benua.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar “AS” dari New York, Lozan mengatakan: “Saya tidak ragu sama sekali bahwa tidak ada alasan apa pun untuk tidak memilih Spanyol sebagai tuan rumah pertandingan final Piala Dunia ke-100, dan kami akan berupaya mewujudkannya untuk menyelenggarakan Piala Dunia terbaik dalam sejarah.”

Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol itu memuji kesuksesan gemilang yang diraih timnas negaranya di Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, menegaskan bahwa “La Roja” sedang menikmati momen-momen kebahagiaan terindah dalam beberapa dekade terakhir, serta telah mencapai lompatan signifikan dalam memperkuat hubungan antara Spanyol, sepak bola, dan citra merek Spanyol di kancah global.

Luzán mencatat bahwa tim tersebut terus meningkatkan performanya hingga mencapai pertandingan yang nyaris sempurna melawan Prancis di semifinal, sambil memuji pelatih Luis de la Fuente yang ia gambarkan sebagai “seorang profesional dan sosok luar biasa yang mampu membaca setiap pertandingan dengan baik serta tahu cara mengatur segalanya.”

Ia mengungkapkan bahwa kontrak De la Fuente berlaku hingga Piala Dunia 2030, sambil mengatakan: “Kami memiliki janji lain dengan sejarah pada tahun 2030, dan saya ingin Luis menjadi bagian dari momen tersebut; saya bangga dengan cara kami berhasil mencapai kesepakatan yang baik dengannya.”

Mengenai pertandingan final yang dinantikan melawan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, Lozan mengatakan: “Kami sangat yakin bisa memenangkan pertandingan ini, dan kami berhutang pujian serta rasa hormat kepada Argentina. Kami juga berterima kasih kepada Messi dan Ronaldo atas warisan luar biasa yang mereka tinggalkan bagi sepak bola Spanyol.”

Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol itu memuji kesuksesan Piala Dunia kali ini yang diikuti oleh 48 tim, sekaligus mengucapkan selamat kepada FIFA atas penyelenggaraan yang luar biasa, serta menegaskan dukungan Spanyol terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk masa jabatan baru sebagai presiden FIFA.