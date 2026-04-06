Ketua Federasi Sepak Bola Senegal: Tindakan Maroko merupakan "preseden yang berbahaya dan menyakitkan"

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, menyerukan perlunya bersikap bijaksana guna mempermudah penyelesaian kasus 18 pendukung Senegal yang ditahan di Maroko.

Pengadilan Maroko telah menjatuhkan vonis penjara terhadap 18 suporter tersebut, dengan hukuman berkisar antara 3 bulan hingga satu tahun penuh, akibat perilaku buruk dan tindakan anarkis selama final Piala Afrika.

"Kita harus mundur selangkah untuk mencari solusi atas situasi ini," kata Fall dalam wawancara dengan Kantor Berita Senegal.

Dia menambahkan, "Ini adalah situasi yang menyakitkan yang memengaruhi semua orang. Saya yakin bahwa perselisihan olahraga harus diselesaikan di dalam badan-badan olahraga."

Falle menekankan, "Saya menentang pengalihan sengketa olahraga ke pengadilan, karena ini merupakan preseden yang berbahaya."

