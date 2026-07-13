Ketua Federasi Sepak Bola Senegal mengungkap kebenaran di balik skandal seksual tersebut... dan menjelaskan alasan perselisihan dengan Thiaw

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdullah Fall, menyampaikan pesan kepada para penggemar di negaranya dalam sebuah konferensi pers, dan membahas beberapa isu kontroversial terkait badan pengelola sepak bola Senegal, serta negosiasi perpanjangan kontrak mantan pelatih tim nasional, Babi Thiaw.

Federasi Sepak Bola Senegal sebelumnya telah mengumumkan kepergian Thiaw, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar, akibat kekalahan telak dari Belgia (3-2) dalam pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Federasi Sepak Bola Senegal sedang mengalami gejolak, dan setelah kekecewaan besar ini, muncul berbagai skandal terkait kegagalan tim nasional Senegal.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh surat kabar “Sport News Africa” menyoroti, antara lain, kontrak yang ditandatangani oleh Babi Thiaw selama Piala Dunia, ketidakberesan organisasi, undangan yang kontroversial di dalam rombongan, pengeluaran yang berlebihan, tuduhan penjualan ulang tiket, serta skandal seksual.

Federasi Sepak Bola Senegal membantah skandal-skandal tersebut dalam pernyataan resmi, dan kegagalan ini mengakibatkan pemecatan Babi Thiaw beserta seluruh staf teknisnya; mereka dipecat pada akhir pekan lalu.

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdullah Fall, berbicara dalam konferensi pers untuk membahas cara menangani kasus Babi Thiaw serta menyoroti ketegangan yang mewarnai petualangan “Singa Teranga” di Piala Dunia.

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal tersebut pertama-tama menyinggung kasus koki yang dituduh melakukan pelecehan seksual, dan menjelaskan, “Saya sedang berada di Mexico City ketika Sekretaris Jenderal memberi tahu saya tentang situasi tersebut. Saya memintanya untuk berbicara dengan koki tersebut guna memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada keluhan dari seorang wanita, yang mungkin salah memahami situasi tersebut.”

Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut, dan menambahkan seperti dilansir oleh “Foot Mercato”: “Yang terpenting adalah kami tidak menerima pengaduan resmi, tidak melihat laporan resmi dari kepolisian Amerika, dan tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Bagi kami, kasus ini sudah selesai.”

Ketika ditanya mengenai kontrak mantan pelatih tim nasional Senegal, Abdoulaye Fall menceritakan detail negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir antara federasi, Kementerian Olahraga, dan Thiaw.

Ia menjelaskan, “Hubungan kami dengan Babi Thiaw sudah terjalin sejak lama, dan kami tidak puas dengan cara berakhirnya hubungan tersebut. Sebelum akhir tahun, kami memulai pembicaraan, dan saya memintanya untuk mengirimkan kontraknya.”

Ia menambahkan bahwa beberapa hal menyebabkan negosiasi terhenti dengan cepat, terutama keinginan sang pelatih untuk mengaitkan gajinya dengan tingkat inflasi, serta kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Olahraga.

Setelah itu, Abdullah Fall merinci pembicaraan dengan Menteri Khadija Din Jay, yang menuntut kenaikan gaji mantan pelatih tersebut, dengan mengatakan: “Beliau berpendapat bahwa negara harus menanggung beban ini, bukan hanya federasi saja.”

Setelah beberapa minggu negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan mengenai gaji sebesar 30 juta franc Afrika.

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal menegaskan bahwa perselisihan tidak hanya terbatas pada gaji, tetapi juga mencakup bonus, target, dan ketentuan kontrak lainnya. Ia menjelaskan, “Mengenai persentase bonus kemenangan, pada awalnya ia menawarkan 1%. Dalam dokumen pertama yang dikirimkan kepadanya, ia menyebutkan 13%. Kemudian ia meminta bonus luar biasa.”

Ia melanjutkan: “Selain itu, ada ketentuan-ketentuan yang tidak dapat kami terima, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pajak pribadi. Federasi tidak dapat menangani laporan pajak pribadi sang pelatih.”

Dia menambahkan bahwa Babi Thiaw juga menolak memasukkan target yang terkait dengan Piala Dunia dan Piala Afrika.

Abdullah Fall menegaskan bahwa kontrak Babi Thiaw baru ditandatangani selama Piala Dunia, sebelum pertandingan babak grup kedua melawan Norwegia (yang berakhir dengan kekalahan Les Lions de la Teranga 3-2).

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal itu menyatakan: “Sebelum pertandingan kedua melawan Norwegia, Sekretaris Jenderal menjelaskan kepada saya bahwa Babi tidak akan memimpin tim tanpa kontraknya. Jadi, saya mengeluarkan kontraknya dan menandatanganinya. Kepentingan tim nasional di atas segalanya.”

Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengungkap ketegangan seputar pilihan taktis Thiaw, dengan mengatakan: “Ada yang mengatakan kepadanya bahwa Federasi adalah musuhnya. Namun, dalam kedua pertandingan tersebut, saya baru mengetahui susunan pemain inti saat sudah di lapangan. Saya mengetahui susunan pemain dari lapangan, dan hal ini tidak dapat diterima. Saya menemuinya di kamarnya di hotel. Kami sudah memiliki susunan pemain satu atau dua hari sebelum pertandingan, dan kami mendiskusikannya bersama.”