Ketua Federasi Sepak Bola Prancis Menjelaskan Pernyataannya yang Kontroversial Mengenai Pengganti Deschamps

Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, ditanya mengenai pernyataan singkat yang ia sampaikan pada bulan Maret lalu mengenai pelatih masa depan tim nasional Prancis, yang menimbulkan ketegangan beberapa minggu menjelang dimulainya Piala Dunia 2026.

Kurang dari tiga bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, Ketua Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo menegaskan bahwa ia mengetahui identitas pengganti Didier Deschamps sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis.

Saat itu, menanggapi pertanyaan surat kabar “Le Figaro” yang bertanya, “Apakah Anda tahu nama pelatih masa depan?”, ketua federasi Prancis tersebut menjawab, “Ya, saya tahu namanya,” tanpa mengungkapkannya.

Mungkin pengumuman ini menimbulkan sedikit ketegangan selama persiapan Piala Dunia 2026, turnamen terakhir Didier Deschamps setelah 14 tahun menjabat sebagai pelatih timnas Prancis.

Masalahnya lebih berkaitan dengan waktu pengumuman daripada ketegangan itu sendiri, karena secara luas diperkirakan bahwa Zinedine Zidane akan menggantikan mantan rekan setimnya tersebut.

Philippe Diallo membela diri pada hari Minggu ini di surat kabar “L’Équipe” dengan mengatakan: “Pertama, saya sama sekali tidak menyebut nama siapa pun.”

Ia melanjutkan, menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan ketegangan dengan Didier seperti yang dilaporkan oleh jaringan “RMC Sport”: “Kedua, hubungan kami dengan Didier, selama Piala Dunia ini, semakin erat selama beberapa bulan setelah pengundian.”

Dia menambahkan: “Saya telah mendengarkan keinginan dan visinya. Hubungan kami sangat lancar, dan dalam kondisi mental yang sangat positif. Para pemain adalah seniman, pelatih adalah sutradara, dan saya adalah produser.”

Mengenai pengumuman pengganti Didier Deschamps, Philippe Diallo tidak ingin ikut campur dalam perjalanan timnas Prancis di Amerika Serikat, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia pada Selasa mendatang.

Ia mengatakan: “Kita tidak boleh terburu-buru. Saat ini, timnas Prancis berada di semifinal Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya.”

Dia melanjutkan: “Ungkapan ‘Saya tahu namanya’ telah disalahartikan. Bukan itu maksud saya. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa pelatihlah yang mengumumkan pengunduran dirinya. Tanggung jawab saya adalah merencanakan masa depan. Saya ingin menjaga kerahasiaan yang ketat dalam hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap upaya para pelatih saat ini. Namun sekarang, kita harus melangkah maju.”



