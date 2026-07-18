Ketua Federasi Sepak Bola Prancis mengeluarkan pernyataan baru mengenai pengganti Deschamps

Philippe Diallo, Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, mengumumkan bahwa nama pengganti Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis akan diumumkan sebelum akhir bulan Juli ini, di tengah spekulasi kuat bahwa Zinedine Zidane akan mengambil alih jabatan tersebut mulai 1 September mendatang.

Dalam pernyataannya kepada saluran "BeIN Sports" hari Sabtu ini, menjelang dimulainya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Inggris di Miami, Diallo mengatakan: "Saya telah menyatakan bahwa saya akan menunggu hingga akhir Piala Dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap upaya Didier dan timnya. Pada akhir bulan ini, kita akan mengetahui nama pengganti Didier."

Dengan demikian, Ketua Federasi Sepak Bola Prancis tersebut tetap menjaga kerahasiaan seputar identitas pelatih baru, meskipun ada prediksi kuat bahwa Zidane, legenda sepak bola Prancis, akan melatih “Les Bleus” sebagai pengganti Deschamps yang akan memainkan pertandingan terakhirnya hari ini.

Acara Penghormatan untuk Deschamps

Diallo juga menyinggung kemungkinan Federasi Sepak Bola Prancis menggelar upacara penghormatan untuk Deschamps setelah 14 tahun ia menjabat sebagai pelatih timnas Prancis, dengan mengatakan: “Saya berharap para pemain akan memberikan penghormatan kepadanya terlebih dahulu selama pertandingan melawan Inggris. Saya rasa kami akan mendiskusikan opsi-opsi yang tersedia dengannya. Saya yakin ia menyadari betapa besar rasa terima kasih Federasi dan dunia sepak bola Prancis kepadanya.”

Deschamps dianggap sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah timnas Prancis, di mana ia membawa tim tersebut meraih gelar Piala Dunia 2018 di Rusia, melaju ke final Piala Dunia 2022 di Qatar, serta meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2021.

Zidane Paling Berpeluang Menjadi Penggantinya

Berbagai laporan menunjukkan bahwa Zidane, yang sebelumnya melatih Real Madrid dan membawa klub tersebut meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut antara tahun 2016 dan 2018, adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Deschamps, dan diperkirakan akan secara resmi memulai tugasnya pada 1 September mendatang.