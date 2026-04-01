Ketua Federasi Sepak Bola Italia Menyatakan Pendapatnya Mengenai Pemecatan Gattuso

Setelah tersingkir oleh Bosnia, timnas Italia akan menghadapi beberapa bulan yang sangat sulit penuh dengan kritik internal dan kontroversi, setelah gagal lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Timnas Italia bermain imbang 1-1 dengan Bosnia selama waktu normal dan dua babak tambahan sebelum adu penalti dimenangkan oleh rekan-rekan Dzeko dengan skor 4-1.

Di tengah bencana yang terulang ini, muncul pertanyaan logis: Apakah Azzurri akan mempertahankan pelatih Gennaro Gattuso?

Menanggapi hal tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina, setelah pertandingan, menyatakan bahwa ia telah meminta mantan pelatih Marseille itu untuk tetap bertahan.

Dia melanjutkan: "Mentalitasnya jelas, terutama jika melihat jalannya pertandingan. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Saya menyesal banyak orang tidak dapat menghargai suasana luar biasa yang kami alami bersama mereka selama beberapa bulan terakhir, berkat tekad dan kebanggaan mereka dalam membuat para penggemar kami bahagia."

Dia melanjutkan: "Saya mengucapkan selamat kepada Gattuso, dia adalah pelatih hebat. Kami mengalami beberapa kesalahpahaman mengenai masa depan. Saya meminta dia, serta Buffon, untuk tetap tinggal."

Dia menegaskan: "Kekalahan ini terjadi di saat hubungan sedang sangat baik. Kalian semua telah menyaksikan pertandingan itu, dan tidak banyak yang bisa saya tambahkan. Gattuso menyebut para pemain sebagai pahlawan, karena mereka telah berjuang sekuat tenaga. Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan. Saya sepenuhnya mendukung aspek teknis."

Grafina menambahkan: "Adapun aspek politis, hal itu menjadi kewenangan Dewan Federasi, yang telah saya undang untuk rapat minggu depan. Kami akan melakukan evaluasi internal. Saya memahami pembicaraan mengenai tuntutan pemecatannya (Gattuso)."

Dia menambahkan dalam konferensi pers: "Saya sudah terbiasa dengan proses ini, tetapi penilaian tersebut merupakan kewenangan Dewan Federal, sebagaimana diatur dalam peraturan."