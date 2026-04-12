Ketua Federasi Sepak Bola Italia membebaskan Gattuso dari kesalahan dan menyalahkan para pemain atas kegagalan di Piala Dunia

Gabriele Gravina, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, menegaskan bahwa Gennaro Gattuso adalah "pelatih yang baik dan telah memberikan semangat bagi Italia", namun beberapa pemain "tidak tampil sesuai harapan" dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia.

Grafina sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, namun ia tetap menjabat untuk mengurus urusan federasi secara rutin hingga 22 Juni, tanggal pemilihan presiden baru.



Gattuso ditunjuk sebagai pelatih Italia pada Juni 2025 untuk menggantikan Luciano Spalletti, namun ia gagal dalam upayanya membawa Azzurri ke Piala Dunia.

Grafina mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Italia "Corriere della Sera": "Gattuso adalah pelatih yang baik dan orang yang luar biasa, dan meskipun waktu yang tersedia untuk latihan sangat terbatas, ia berhasil memberikan semangat kepada tim. Itu tidak cukup, dan dia adalah orang pertama yang meminta maaf."

Dia menambahkan: "Secara teori, kami lebih kuat dari Irlandia Utara dan Bosnia. Saya mengalami hari-hari itu bersama tim dan para pemain, yang berjanji akan memberikan yang terbaik. Dan mereka melakukannya. Beberapa di antaranya mengalami cedera ringan, sementara yang lain berada dalam performa terbaiknya namun tidak tampil sesuai ekspektasi."



Gianluigi Buffon juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer timnas Italia, namun Gravina yakin bahwa mantan kiper tersebut memiliki masa depan yang cerah sebagai manajer di dunia sepak bola.

Dia melanjutkan: "Saya membawa Buffon ke tim nasional karena saya yakin dia memiliki karier manajerial yang hebat di depannya."

Dia menambahkan: "Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah belajar dan berkembang pesat. Kini, terserah padanya untuk membuat pilihan terbaik bagi masa depannya."

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, yang memimpin "La Azzurri" dari September 2023 hingga Juni lalu, mengusulkan agar satu pemain berusia di bawah 19 tahun dimasukkan ke dalam setiap susunan pemain inti di Serie A, namun hal ini tidak dapat dipaksakan secara hukum.

Grafina menyimpulkan, "Sayangnya, kami tidak bisa menerapkan hal itu... Kami hanya bisa mencoba melalui sistem insentif untuk akademi-akademi muda Italia. Salah satu contohnya bisa berupa keringanan pajak, tetapi pemerintah tidak pernah bersedia memberikannya."



