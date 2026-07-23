Ketua Federasi Sepak Bola Argentina soal teori konspirasi seputar final Piala Dunia: 'Kami kalah, tapi...'

Claudio Tapia, ketua Asosiasi Sepak Bola Argentina, telah menanggapi teori-teori konspirasi yang beredar di internet terkait kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol (1-0). Menurutnya, teori-teori seputar final tersebut sama sekali tidak masuk akal.

Dalam final Piala Dunia Minggu lalu, setelah 120 menit pertandingan, akhirnya Spanyol yang keluar sebagai pemenang di MetLife Stadium. Ferran Torres mencetak satu-satunya gol pada malam itu.

Pada hari Selasa, tiba-tiba beredar rekaman yang memperlihatkan skuad Argentina di terowongan pemain. Lisandro Martínez dan Enzo Fernández tampak jelas terpukul oleh sesuatu yang terjadi di ruang ganti. Pidato Messi pun menimbulkan pertanyaan.

“Ayo, teman-teman, tenanglah, semuanya, tenanglah. Yang terpenting: mari kita tetap tenang, teman-teman, mari kita tetap tenang. Tenanglah. Mari kita fokus saja pada permainan, oke? Tenanglah, mari kita lupakan semuanya. Mari kita lupakan semuanya. Mari kita main saja. Mari kita fokus saja pada permainan, semuanya, pada pertandingan,” kata Messi di terowongan pemain.

Di saat pada hari Rabu pelatih tim nasional Lionel Scaloni dan asistennya Roberto Ayala sama-sama telah membantah teori konspirasi tersebut, kini ketua federasi sepak bola juga telah menanggapi tuduhan tersebut.

“Kami tidak bisa mengalahkan Spanyol. Mereka lebih unggul, mereka menang secara jujur, dan itu harus kita akui. Kita harus menerima kekalahan dengan sikap yang sama anggunnya seperti saat kita merayakan kemenangan. Jangan terbawa oleh kebohongan atau konspirasi yang hanya bertujuan untuk mengacaukan,” kata Tapia.

“Ya, kami memang kalah di final, tetapi juga benar bahwa kelompok ini telah membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi negara ini. Tim ini sekali lagi telah menunjukkan mengapa sepak bola begitu penting bagi rakyat kami.”

“Mari kita sejenak merenung. Mari kita pikirkan pengorbanan yang telah diberikan para pemain ini, staf teknis, dan semua orang yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 50 hari, dengan satu tujuan tunggal: mewakili Argentina sebaik mungkin.”

“Hari ini adalah hari untuk berterima kasih, mendukung, dan menghormati para pemain ini, yang sekali lagi telah mengabdikan diri sepenuhnya demi seragam ini. Dedikasi, kerja keras, dan semangat tim nasional kita akan abadi selamanya. Tim nasional ini akan terus mewakili Argentina dengan kebanggaan yang biasa kita miliki. Ayo Argentina,” pungkasnya.















