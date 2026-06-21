Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi: Kami mampu mengulangi kejutan Argentina saat melawan Spanyol

Yasser Al-Misehal, Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menegaskan bahwa timnas Arab Saudi mampu menciptakan kejutan baru saat menghadapi timnas Spanyol, seperti kemenangan bersejarah yang diraih tim tersebut atas Argentina di Piala Dunia 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum timnas Saudi Arabia menghadapi timnas Spanyol dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Mengenai pandangannya terhadap pertandingan tersebut di tengah keunggulan tim Spanyol, Yasser Al-Misehal mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol “Marca”: "Tentu saja, Spanyol adalah salah satu kekuatan besar sepak bola, memiliki identitas khas, pemain-pemain luar biasa, dan gaya permainan yang dihormati seluruh dunia. Namun, bagi program timnas Saudi, inilah tepatnya alasan kami datang ke Piala Dunia; kami tidak datang mencari pertandingan mudah, melainkan datang untuk menguji diri kami melawan yang terbaik."

Ia menambahkan: “Kami sangat menghormati Spanyol, tetapi rasa hormat itu bukan berarti rasa takut. Ekspektasi kini semakin tinggi karena sepak bola Saudi lebih kuat dari sebelumnya, dan skuad tim nasional terdiri dari pemain berpengalaman serta pemain muda, termasuk mereka yang telah berkompetisi di level tertinggi di Asia, serta pemain lain yang setiap pekan berhadapan dengan bintang-bintang dunia di Liga Saudi. Tugas kami terletak pada kedisiplinan, keberanian, permainan tim, dan menunjukkan kepada para penggemar Spanyol bahwa sepak bola Saudi berkembang dengan ambisi yang sesungguhnya.”

Mengenai kemungkinan mengulangi kejutan kemenangan atas Argentina pada 2022, Ketua Federasi Sepak Bola Saudi tersebut mengatakan: “Dalam sepak bola, segalanya mungkin, dan itulah mengapa Piala Dunia sangat istimewa. Kemenangan atas Argentina akan selamanya menjadi bagian dari sejarah sepak bola Saudi; hal itu memberikan momen tak terlupakan bagi para pemain kami, para penggemar, dan negara kami. Namun, kami tidak boleh hanya berhenti pada kenangan itu saja; yang terpenting adalah apa yang terjadi setelahnya, di mana sepak bola Saudi terus berkembang sejak saat itu, dan level Liga Profesional Saudi pun meningkat.”

Ia melanjutkan: “Para pemain tim kami berlatih dan bertanding setiap pekan melawan pemain-pemain yang saat ini berlaga di Piala Dunia, pemain dari Liga Champions Eropa, serta para pemain terbaik dunia, dan hal ini meningkatkan level permainan mereka setiap hari. Di saat yang sama, sistemnya kini semakin kokoh; jumlah pemain muda yang terdaftar diperkirakan akan mencapai 50 ribu pada tahun 2026, dibandingkan dengan 18 ribu pada tahun 2023. Selain itu, sektor pemuda telah diperluas dari 10 menjadi 13 kelompok usia, dengan penambahan kelompok usia di bawah 9 tahun, di bawah 7 tahun, hingga di bawah 5 tahun, dan jumlah pelatih meningkat dari sekitar 700 menjadi lebih dari 6.000 pelatih.”

Dia menambahkan: “Berdasarkan hal tersebut, ya, mungkin saja ada kejutan lain dari Arab Saudi di Piala Dunia, tetapi ambisi kami melampaui sekadar satu kejutan saja, karena kami ingin orang-orang melihat sebuah bangsa sepak bola yang terus berkembang dari tahun ke tahun.”