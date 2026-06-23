Ketua Atlético melontarkan kritik tajam terkait Álvarez: Barcelona tidak menghormati kami... dan berbohong kepada para penggemarnya

Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, pada hari Selasa ini, menyatakan penyesalannya atas pernyataan penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, terkait permintaannya untuk hengkang, sambil menegaskan bahwa klub “tidak ingin melepaskan hak-haknya”, serta menyinggung bahwa Barcelona tidak menghormati klubnya dan menganggap dapat meremehkannya.

Alvarez mengatakan setelah kemenangan timnas negaranya atas Austria (2-0) pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia kemarin: “Hal terbaik bagi saya adalah hengkang, karena saya ingin mewujudkan impian saya.”

Presiden Atlético Madrid menanggapi pernyataan penyerang asal Argentina tersebut, yang terikat kontrak dengan klub Madrid hingga 30 Juni 2030, dengan mengatakan kepada Kantor Berita Spanyol (EFE): “Hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Marca”: “Itu adalah hari Messi dan hari tim nasional Argentina, bukan hari Julian.”

Ia melanjutkan: “Julian punya impian, dan kami para pendukung Atlético juga punya impian. Memang benar dia berbicara kepada kami, tetapi juga benar bahwa dia sangat memahami posisi kami karena kami sudah sangat jelas: Atlético tidak ingin melepaskan hak-haknya. Dia adalah pemain hebat, dan kami sangat bangga dia bermain untuk kami.”

Dia melanjutkan: “Barcelona tidak menghormati kami; mereka mengira bisa meremehkan kami, dan menganggap kami lemah atau bodoh. Mereka berbohong kepada kami, kepada sang pemain, kepada media, bahkan kepada para pendukung mereka sendiri.”

Dia menambahkan: “Mereka mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka mampu menyelesaikan kesepakatan yang sebenarnya tidak bisa mereka selesaikan. Ini bukan pertama kalinya Barcelona bertindak seperti ini, dan dunia sepak bola sangat menyadari hal itu. Tahun lalu mereka melakukan hal yang sangat mirip dengan Nico Williams dan Athletic Bilbao.”

Julian Álvarez bergabung dengan Atlético Madrid dari Manchester City dua tahun lalu, dan telah mencetak 49 gol dalam 106 pertandingan selama dua musim tersebut.

Penyerang asal Argentina ini terikat kontrak dengan Atlético Madrid hingga tahun 2030, dan klub tersebut telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak dijual, sambil menyinggung klausul penalti sebesar 500 juta euro dalam kontraknya sebagai tanggapan atas minat Barcelona untuk merekrutnya.