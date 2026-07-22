Ketua Asosiasi Sepak Bola mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan Pep Guardiola mengenai jabatan pelatih kepala tim nasional

Ketua Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò, telah mengonfirmasi bahwa ia sedang melakukan pembicaraan dengan Pep Guardiola. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio.

Pria asal Spanyol berusia 55 tahun itu merupakan salah satu kandidat untuk menjadi pelatih kepala baru Italia, setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri.

Italia absen di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Di babak play-off, Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina, sehingga kembali terjadi drama.

Malagò mengakui bahwa mendatangkan pelatih asal Spanyol tersebut akan menjadi tugas yang sulit. “Belum ada yang pasti, tetapi saya merasa tepat dan penting untuk memulai pembicaraan ini dan menjaganya tetap berjalan.”

“Pertimbangan keuangan dan anggaran juga turut berperan. Bahwa kami harus melakukan penghematan besar-besaran dalam waktu dekat, itu masih merupakan pernyataan yang sangat halus,” katanya mengenai situasi keuangan Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Namun, meskipun ada keterbatasan keuangan, pintu belum sepenuhnya tertutup. “Tetapi, pengecualian bisa saja dibuat, mungkin untuk nama yang begitu menonjol seperti sosok yang saat ini mendominasi pembicaraan,” kata sang ketua.

“Hal ini sama sekali bukan bentuk kurangnya rasa hormat terhadap kandidat lain, karena pembicaraan juga telah dimulai dengan calon-calon lainnya.” Sebelumnya, nama Andrea Pirlo dan Roberto Mancini secara tegas disebut-sebut. “Mereka sama sekali bukan satu-satunya kandidat. Kami memang mencari profil tertentu dan nama-nama ini tentu saja sesuai dengan kriteria tersebut,” kata Malagò.

Baru-baru ini, Paolo Maldini dan Leonardo menemui pelatih asal Katalonia tersebut secara langsung di Barcelona, demikian dilaporkan Sky Sport. Mereka berusaha meyakinkannya untuk mengambil alih kepemimpinan Squadra Azzurra.