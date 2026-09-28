Ketika Salah bermain di Eropa di atas rumput sintetis: ke mana perginya alasan "perlindungan"?

Ada keputusan yang diambil untuk melindungi seorang pemain, dan ada keputusan yang justru menyingkap besarnya kebingungan dalam melindungi keputusan itu sendiri. Inilah yang terjadi dalam polemik Mohamed Salah dan staf pelatih timnas Mesir di bawah kepemimpinan Hossam Hassan.

Setelah staf pelatih timnas Mesir memutuskan mengistirahatkan Mohamed Salah dari salah satu pertandingan dengan dalih melindunginya dari risiko cedera di atas rumput sintetis, alasan itu terkesan masuk akal pada pandangan pertama; sebab keselamatan pemain terpenting dalam sejarah sepak bola Mesir adalah prioritas yang tak terbantahkan.

Salah dicoret dari pertandingan melawan Sudan Selatan dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, karena stadion Juba menggunakan rumput sintetis, berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan staf pelatih pimpinan Hossam Hassan untuk "melindunginya", sebagaimana yang diumumkan oleh "Al-Gabalaya".

Hal serupa terjadi pada pertandingan Mauritania melawan Tanjung Verde (Oktober 2024) di stadion sintetis Nouakchott, ketika tim medis Liverpool saat itu menyatakan kekhawatiran akan berulangnya cedera punggung dan lutut, tetapi Trabzonspor tidak meminta hal yang sama, jadi mengapa keputusan yang sama itu diambil?

Karena itu, apa yang terlihat masuk akal di Kairo, bisa jadi sangat memalukan di Eropa. Mari kita perjelas gambarannya dengan tenang.

Tidak ada satu pun tim di Liga Super Turki yang bermain di atas rumput sintetis, semua stadionnya berumput alami. Ironisnya, ujian sesungguhnya tidak akan datang dari Turki, melainkan dari Eropa.

Trabzonspor, yang perjalanannya di Liga Konferensi Eropa diikuti semua orang, akan menghadapi Freiburg, KuPS, Hearts, Jablonec, dan CSKA Sofia. Di antara mereka, tim Finlandia KuPS bermain di kandangnya "Väre Arena" yang seluruhnya berlapis rumput sintetis.

Di sinilah inti persoalannya. Trabzonspor sendiri akan terpaksa bermain di atas rumput sintetis dalam sebuah turnamen resmi Eropa, jadi apakah mereka akan mengundurkan diri? Tentu saja tidak. Sepak bola modern hidup berdampingan dengan permukaan lapangan seperti ini, dan UEFA sendiri menyetujuinya.

Dan di sini kita kembali ke persoalan Salah, yang layak untuk ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Mohamed Salah, sepanjang kariernya dari Basel ke Chelsea, Fiorentina, Roma, dan Liverpool, telah bermain puluhan pertandingan di atas rumput sintetis pada sejumlah laga kualifikasi Eropa.

Dan bila menengok arsip, tidak ada satu pun cedera Salah yang tercatat disebabkan secara khusus oleh rumput sintetis. Karena itu, keputusan timnas Mesir tidak didasarkan pada cedera sebelumnya, melainkan pada "risiko potensial".

Dan pertanyaan yang tersirat namun tak terucap: bagaimana jika Salah — atau bintang sekaliber dia — bermain pekan depan di atas lapangan sintetis di Eropa bersama klubnya? Bagaimana jika Trabzonspor tampil dengan seluruh bintangnya di Finlandia tanpa keributan apa pun?

Saat itu Federasi Sepak Bola Mesir akan mendapati dirinya di hadapan pertanyaan yang memalukan: bagaimana bisa rumput sintetis menjadi bahaya yang menuntut diistirahatkannya kapten timnas dalam pertandingan resmi, sementara ia adalah permukaan lapangan yang disetujui dan aman yang di atasnya pemain yang sama bermain di turnamen-turnamen paling penting di dunia?

Kami tidak meragukan kepedulian federasi sepak bola terhadap keselamatan Salah, tetapi kami mempertanyakan standar perlindungannya; perlindungan yang sesungguhnya diwujudkan dengan protokol medis yang jelas, bukan dengan keputusan selektif yang membuka pintu bagi berbagai tafsiran.

Ada pula dimensi lain dalam kepergian Mohamed Salah dari pemusatan latihan Mesir, yang berdampak pada absennya ia dari duel melawan Sudan Selatan besok Selasa. Apakah ia juga akan absen dari pertandingan melawan Afrika Selatan yang dijadwalkan di Stadion Internasional Kairo pada penutup pemusatan latihan?

Sepak bola hari ini tidak dimainkan berdasarkan jenis rumput, melainkan berdasarkan kekuatan argumen; jika Salah bermain di atas rumput sintetis di Eropa — dan itu sangat mungkin terjadi musim ini — maka argumen yang disampaikan di Kairo akan runtuh pada ujian Eropa pertamanya.







