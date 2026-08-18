Ketika Dunia Guardiola Terguncang: Perceraian, Air Mata, dan "Serigala" di Balik Pintu Manchester City

Sebuah film dokumenter baru mengungkap kisah menarik di balik layar dari tahun-tahun terakhir Pep Guardiola bersama Manchester City, dengan menyoroti krisis-krisis yang dilalui pelatih asal Spanyol tersebut, baik di level pribadi maupun di dalam klub.

Serial dokumenter yang diproduksi oleh «Amazon Prime» ini mendokumentasikan detail masa sulit yang dialami Guardiola, yang diwarnai gejolak dalam kehidupan pribadinya, kedekatannya dengan keputusan hengkang dari Manchester City, di samping kepergian yang menyentuh dari bintang asal Belgia, Kevin De Bruyne.

Meski Guardiola menandatangani kontrak baru dengan Manchester City pada November 2024, serial ini mengungkap betapa dekatnya ia dengan keputusan untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya di Stadion «Etihad», di tengah kondisi yang membuatnya memikirkan kembali masa depannya bersama tim.

Dalam salah satu adegan, Guardiola memberi tahu sutradara Kevin Macdonald bahwa, setelah timnya mengalami empat kekalahan beruntun pada tahun 2024, ia berkata kepada manajemen klub: «Mungkin semuanya sudah berakhir».

Dalam adegan lain, Khaldoon Al Mubarak, presiden Manchester City, mengungkap bahwa ia tidak yakin akan kemampuannya untuk meyakinkan pelatih asal Spanyol itu agar melanjutkan tugasnya. Al Mubarak berkata: «Apa kau tahu kisah gembala yang berbohong, anak laki-laki yang terus berteriak: serigala datang? Dialah anak itu. Aku selalu berhasil meyakinkannya, tetapi tahun lalu aku menyadari bahwa kali ini ia benar-benar melihat serigala».

Krisis di dalam dan di luar lapangan

Fase ini datang di tengah musim yang sulit bagi Manchester City, bersamaan dengan sejumlah krisis, di antaranya 115 tuduhan yang dialamatkan kepada klub atas pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris, di samping cedera jangka panjang yang dialami Rodri, peraih penghargaan Ballon d'Or 2024.

Pada saat yang sama, Guardiola tengah melalui kondisi pribadi yang sulit setelah berpisah dari istrinya, sementara kondisi psikologisnya memicu spekulasi luas setelah kemunculannya dengan sejumlah goresan di kepala dan hidungnya, usai hasil imbang dramatis 3-3 melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa pada November 2024.

Meski Guardiola tidak mengakui bahwa masalah pribadinya memengaruhi kemampuannya dalam menjalankan pekerjaannya, Manel Estiarte, salah satu anggota paling senior di staf teknisnya, berbicara tentang kekhawatiran para pemain terhadap perubahan yang terjadi pada perilaku pelatih mereka.

Estiarte berkata: «Mereka khawatir karena Pep tegang. Ia sedih, dan berbeda, dan aku satu-satunya yang tahu penyebabnya. Aku berkata kepada tim: tolong, kalian harus memahami bahwa kalian tidak bermain di bawah kepemimpinan pelatih yang mungkin terkadang impulsif, keras, atau berubah-ubah suasana hatinya. Kalian melihat seorang manusia yang tengah menjalani proses perceraian».

Guardiola sendiri berbicara tentang kondisi pribadinya di hadapan para pemainnya saat pertandingan yang membuat Manchester City kalah dari Juventus di Liga Champions Eropa pada Desember 2024.

Ia berkata kepada mereka: «Teman-teman, aku ingin mengungkapkan sesuatu kepada kalian. Aku telah berpisah dari wanita tercantik di muka bumi, istriku atau mantan istriku. Aku mencintainya dengan cinta yang tak terlukiskan, tetapi kami kehilangan gairah».

Ia menambahkan: «Apakah aku mencintainya? Ya, tentu saja. Dan apakah ia mencintaiku? Ya. Tetapi kami kehilangan gairah. Bagaimana kalian bermain sepak bola? Kalian bermain dengan dorongan sesuatu yang bersumber dari dalam. Di mana gairah itu? Dalam hidup kalian, apa pun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan gairah. Aku tidak hanya menginginkan pemain yang bagus, tetapi aku menginginkan pemain yang memiliki gairah».

Pesan-pesan keras dari Guardiola

Di samping adegan-adegan yang menampilkan Guardiola tenggelam dalam detail dan rencana taktis, serial dokumenter ini memuat banyak momen di mana pelatih asal Spanyol tersebut menyampaikan pidato yang blak-blakan dan keras kepada para pemainnya.

Setelah salah satu kekalahan, Guardiola menyampaikan pesan bernada keras kepada timnya, dengan berkata: «Aku bekerja untuk kalian, dan aku mengesampingkan hidupku, termasuk perceraianku, keterpisahanku dari keluargaku, dan segala hal lainnya, demi kalian semua. Lalu apa yang kalian berikan sebagai balasannya?».

Ia menambahkan: «Penampilan yang kalian tunjukkan tadi. Itu sesuatu yang memalukan, teman-teman. Ketika aku melihat itu, aku merasa lelah dan terkuras, dan aku ingin mengundurkan diri. Ketika kalian bermain dengan cara seperti ini, aku merasa kesepian».

Dalam adegan lain, Guardiola memperingatkan para pemainnya bahwa mereka «akan mendapatkan pelatih baru» jika level permainan mereka tidak membaik.

Ia juga berbicara tentang penggunaan pisau untuk menembus hati para pemainnya, dan pada kesempatan lain ia bersikeras agar para pemain saling berpelukan, serta memeluknya juga sebelum pertandingan, sementara pada waktu lain ia mengaitkan penampilan yang menurun dengan dinginnya selebrasi para pemain setelah mencetak gol.

Kepergian De Bruyne melukai Guardiola

Dalam rangka membangun kembali tim selama bursa transfer musim dingin dan musim panas, Manchester City mengarah pada peremajaan elemen-elemen skuadnya yang mulai menua.

Klub merekrut winger asal Prancis, Rayan Cherki, sementara Kevin De Bruyne, pemilik 16 gelar selama 10 tahun bersama tim, meninggalkan Stadion Etihad.

Serial ini mengungkap bahwa De Bruyne tidak ingin pergi, di mana bintang asal Belgia itu tampak sangat terpengaruh, hingga sampai pada titik menangis saat berbicara tentang dampak keputusan tersebut terhadap keluarganya.

Guardiola menggambarkan keputusan untuk melepas De Bruyne sebagai salah satu keputusan tersulit yang harus ia ambil, dengan berkata: «Ini sesuatu yang memilukan hatiku. Era yang kami lalui itu, seandainya tanpa keberadaan Kevin. Lupakan saja sepenuhnya. Ia menangis di sini, di ruangan ini. Ya Tuhan».

Ia menambahkan: «Aku menyimpan perasaan yang besar untuk pemain ini, karena kami telah melalui momen-momen menakjubkan bersama. Tetapi pada akhirnya, kau harus lebih tegas dan lebih rasional».

Di sisi lain, direktur olahraga Manchester City, Hugo Viana, mengungkap adanya tanda tanya seputar perilaku Rayan Cherki sebelum merekrutnya seharga 30 juta pound sterling pada Juni 2025.

Pemilihan pemain asal Prancis itu, sebagian, ditujukan untuk menggantikan peran yang dulu dijalankan oleh De Bruyne, tetapi Viana berkata dengan terus terang: «Informasi yang tersedia bagi kami tentang Cherki tidaklah sepenuhnya positif. Semua orang menyadari kemampuan dan bakatnya, tetapi ada anggapan yang berkembang bahwa ia adalah pemain yang berperangai kacau».

Cherki dengan cepat membuktikan kemampuannya untuk mengatasi kekhawatiran ini, setelah menjadi salah satu pemain paling menonjol Manchester City musim lalu, dengan mencetak empat gol dan menciptakan 12 gol dalam 33 pertandingan di Liga Primer Inggris, sehingga meraih rasio assist tertinggi kedua di kompetisi tersebut.