Duet mantan pemain Real Madrid, Dani Carvajal dan Joselu, tengah menghadapi situasi yang sangat pelik, di mana keduanya saat ini berlatih di Kota Sepak Bola di Las Rozas, Madrid, sembari mempertimbangkan masa depan mereka selama bursa transfer yang sedang berlangsung.

Setelah kontrak mereka tidak diperpanjang dengan klub masing-masing, Real Madrid dan Al-Gharafa Qatar, kedua pemain mencari petualangan baru untuk mengakhiri perjalanan karier sepak bola mereka.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa kedua pemain memiliki reputasi dan popularitas yang memungkinkan mereka menarik banyak tawaran. Meski demikian, bahkan hingga Agustus, mereka belum menentukan pilihan mengenai tujuan mereka berikutnya.

Namun keduanya memanfaatkan fasilitas Federasi Sepak Bola Spanyol untuk mulai bersiap menghadapi tantangan mereka selanjutnya. Keduanya dikenal baik di dalam federasi, dan mereka merupakan bagian dari timnas Spanyol yang memenangi Piala Eropa pada 2024.

Salah satu opsi masa depan bek Spanyol itu telah sirna sebelum benar-benar tampak di depan mata. Segala hal tampaknya mengarah bahwa masa depan terletak pada reuni mereka di sepak bola Qatar.

Akan tetapi, keputusan sang penyerang untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub yang ia bela sejak 2024 mengubah rencana tersebut. Karena itu, keduanya kini berada di Madrid untuk mengambil keputusan mengenai masa depan mereka.

Dan selama hal ini belum diputuskan, duet tersebut memulai latihan persiapan mereka untuk musim baru secara terpisah. Tak diragukan lagi, bermain bersama kembali adalah pilihan yang akan menggoda kedua keluarga.

Beberapa musim terakhir bagi kedua pemain sangatlah berbeda. Joselu, yang menghabiskan dua musim di Qatar, mampu menjadi pemain penting di klubnya.

Meski penampilannya menurun dibandingkan musim pertamanya, ketika ia mencetak 18 gol dan menjadi topskor klub, ia tetap tampil dalam 24 pertandingan dengan torehan 10 gol.

Setelah setahun penuh pencapaian bersama Real Madrid, Joselu mengambil keputusan sulit untuk hengkang dari klub favoritnya setelah menerima tawaran finansial yang menggiurkan. Setelah dua musim tersebut, babak Qatar dalam kariernya pun berakhir, membuka jalan bagi sebuah petualangan terakhir.

Carvajal: situasi yang lebih rumit

Kondisi Carvajal lebih rumit. Setelah cedera serius yang ia alami dalam pertandingan melawan Villarreal pada akhir 2024, kembalinya ia ke Real Madrid sangat terbatas. Klub memperpanjang kontraknya begitu mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut, sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan kepada legenda klub.

Namun pada musim panas lalu, klub memanfaatkan peluang bursa transfer dan merekrut Arnold. Persaingan yang ketat dan masalah fisiknya hanya memungkinkan Carvajal tampil dalam 16 pertandingan saja pada musim lalu. Setelah itu, klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, dan cukup melepasnya dengan cara yang layak bagi warisannya.

Setelah dua perjalanan karier yang sangat berbeda, baik Joselu maupun Carvajal berada dalam situasi yang sama: kesempatan terakhir untuk memperpanjang perjalanan karier sepak bola mereka dan membuktikan kemampuan mereka untuk memberi kontribusi.

Joselu, yang berpindah-pindah antarklub Eropa sepanjang kariernya, mewujudkan impiannya kembali ke Real Madrid pada usia tiga puluh empat tahun. Setelah satu musim yang masih membekas dalam ingatan para pendukung Madrid, di mana ia bersinar dengan mencetak 18 gol, di antaranya dua gol ke gawang Bayern Munich di semifinal Liga Champions, ia pun mencari peluang finansial yang menggiurkan.

Carvajal menikmati perjalanan karier sepak bola yang ideal di Real Madrid, di antaranya meraih enam gelar Liga Champions. Ia juga menyamai rekor jumlah gelar Liga Champions yang dipegang legenda klub Paco Gento. Pada akhirnya, ia menutup perjalanan kariernya bersama klub sebagai kapten tim utama, berpamitan kepada para pendukung dengan gambaran terbaik di Stadion Santiago Bernabeu.

Carvajal dan Joselu, yang merupakan ipar, berlatih di kompleks olahraga Las Rozas sambil menunggu keputusan mengenai masa depan mereka. Ini akan menjadi akhir dari dua perjalanan karier yang sangat berbeda, tetapi sama-sama sukses. Tarian terakhir bagi kedua pemain sambil menanti kabar selanjutnya.