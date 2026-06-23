Ketiga pemain timnas Belanda ini siap bertanding dalam laga Piala Dunia melawan Tunisia

Micky van de Ven, Crysencio Summerville, dan Memphis Depay harus berhati-hati dalam pertandingan terakhir fase grup Belanda melawan Tunisia. Ketiga pemain timnas Oranje ini akan diskors pada pertandingan pertama di babak gugur jika mendapat kartu kuning.

Timnas Belanda akan memainkan pertandingan terakhir fase grup di Piala Dunia 2026 pada malam hari dari Kamis ke Jumat.

Tunisia, yang sudah tersingkir, akan menjadi lawan Oranje di Kansas City Stadium.

Karena Van de Ven, Summerville, dan Memphis mendapat kartu kuning saat melawan Jepang (2-2), mereka tidak boleh mendapat kartu kuning lagi saat melawan Tunisia.

Selama kemenangan meyakinkan atas Swedia (5-1), timnas Belanda tidak menerima kartu apa pun.

Setelah fase grup, semua kartu akan dihapuskan. Dengan demikian, Van de Ven, Summerville, dan Memphis pun akan memulai dengan catatan bersih.

Karena penambahan jumlah pertandingan, kartu kuning akan dihapus kembali setelah babak perempat final Piala Dunia.