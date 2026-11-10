Kekhawatiran kian meningkat di lingkungan klub Al Ahli terkait berlanjutnya ketidakjelasan seputar masa depan pelatih asal Belanda Marino Pusic, di tengah tertundanya keputusan atas nasibnya, baik dengan mengakhiri hubungan kontrak dengannya maupun memperbarui kepercayaan atas keberlanjutannya.

Hal ini terjadi sekitar 10 hari menjelang pertandingan yang dinanti melawan Al Nassr, yang dijadwalkan pada 20 November ini, dalam ajang Liga Roshn Saudi.

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", mendekatnya pertandingan ini menempatkan manajemen Al Ahli di hadapan keputusan teknis penting, pada saat semakin banyak pertanyaan muncul mengenai dampak berlanjutnya kondisi penantian ini terhadap persiapan tim, terutama karena setiap kemungkinan perubahan pada staf kepelatihan akan memberi pelatih pengganti waktu yang terbatas untuk mengenali kemampuan para pemain dan menerapkan gagasannya sebelum menjalani salah satu pertandingan terpenting tim pada fase mendatang.

Perkembangan ini datang dua hari setelah sumber-sumber terpercaya mengungkap kepada "Asharq Al-Awsat" masuknya dua pelatih asal Italia, Thiago Motta dan Antonio Conte, ke dalam lingkaran kandidat pengganti Pusic, dengan Motta memimpin daftar pilihan yang diajukan, sementara Conte mensyaratkan jumlah dana yang besar untuk menyetujui pengambilalihan tugas tersebut. Nama pelatih asal Jerman Olli Werner juga beredar di antara opsi kepelatihan yang mungkin.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALN

Berlanjutnya ketidakjelasan seputar masa depan Pusic memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan manajemen Al Ahli, apakah mereka cenderung mempertahankannya dan memberinya kesempatan tambahan untuk memperbaiki jalannya tim, atau apakah mereka mengarah pada perubahan teknis yang menuntut penyelesaian negosiasi dengan salah satu kandidat sebelum mengumumkan berakhirnya hubungan dengan pelatih saat ini.

Sensitivitas berkas ini kian meningkat di tengah hasil-hasil terakhir yang memicu ketidakpuasan di kalangan suporter, dan kembali menghidupkan diskusi seputar pilihan-pilihan teknis Pusic serta sejauh mana kemampuannya memanfaatkan elemen-elemen yang tersedia agar sesuai dengan ambisi klub dalam bersaing memperebutkan gelar.

Al Ahli menempati peringkat keenam di Liga Pro Saudi dengan 21 poin dari 11 pertandingan, serta berada di peringkat keenam di Liga Champions Asia Elite dengan 8 poin dari 4 pertandingan, yang merupakan data-data yang menggandakan pentingnya fase mendatang bagi staf kepelatihan dan manajemen klub.

Jika manajemen mengarah pada pergantian pelatih sebelum pertandingan melawan Al Nassr, maka sempitnya waktu akan menjadi tantangan bagi staf kepelatihan baru, terutama terkait persiapan tim secara teknis, penentuan susunan pemain yang tepat, dan penanganan tuntutan menghadapi pesaing langsung di liga.

Adapun opsi mempertahankan Pusic menuntut sikap manajerial yang jelas yang memberikan pelatih dan para pemain stabilitas yang diperlukan untuk fokus pada agenda-agenda mendatang, jauh dari spekulasi terkait perubahan teknis.

Pusic sebelumnya mengambil alih kepemimpinan Al Ahli pada Agustus lalu, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, namun hasil-hasil terakhir mengembalikan masa depannya ke dalam lingkaran diskusi, pada saat para pendukung klub menanti keputusan yang akan diambil manajemen terkait staf kepelatihan.

Hari-hari mendatang tampaknya akan menentukan arah yang akan ditempuh Al Ahli, antara melanjutkan dengan Pusic atau mendatangkan pelatih baru, terutama karena menunda keputusan hingga setelah pertandingan melawan Al Nassr berarti berlanjutnya kondisi teknis yang ada saat ini, sementara mengambilnya sebelum pertandingan akan menempatkan staf kepelatihan pengganti di hadapan ujian dini dan sulit.

Tantangan paling menonjol di hadapan manajemen tetaplah menyelesaikan berkas ini pada waktu yang memungkinkan tim bersiap untuk agenda-agenda mendatang, di tengah harapan suporter untuk mengembalikan hasil-hasil positif dan bersaing di level domestik maupun kontinental.