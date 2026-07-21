Ketidakpahaman terhadap KNVB: 'Sungguh mengejutkan bahwa namanya sama sekali tidak disebut sebagai pelatih tim nasional'

Minggu malam, De Telegraaf melaporkan bahwa Mark van Bommel adalah kandidat utama untuk menggantikan Rudi Garcia sebagai pelatih tim nasional Belgia. Dalam acara De Oranjezomer, Robert Maaskant mengungkapkan keterkejutannya atas fakta bahwa mantan pemain internasional tersebut tidak disebut-sebut di Belanda sebagai calon pengganti Ronald Koeman.

Hélène Hendriks langsung ke intinya. “Haruskah Van Bommel menjadi pelatih kepala Belanda?” Maaskant menjawab bahwa ia tidak keberatan jika mantan pesepakbola tersebut mengambil alih posisi yang kosong itu.

Para hadirin di meja diskusi merasa heran dengan minat Belgia terhadap pemain asal Limburg tersebut. “Sebenarnya ini nama yang muncul begitu saja,” kata Maaskant, yang pada saat yang sama menganggap pilihan tersebut masuk akal. “Dia pernah bermain di Royal Antwerp dan berhasil menjadi juara. Jadi, di Belgia dia memang sudah membangun reputasi yang baik, dan di PSV dia juga tampil bagus.”

“Menurut saya, kandidat impian, Vincent Kompany, saat ini bermain di klub besar (Bayern München, red.) dan pasti tidak akan melakukannya. Jadi, pilihan pun jatuh pada Van Bommel,” kata pria asal Schiedam itu.

Menurut Maaskant, semangat juang khas Argentina itu juga terlihat dalam gaya bermain Van Bommel. “Itulah mengapa saya bisa memahami mengapa Belgia mulai menjalin pembicaraan dengannya.” Namun, ia tetap memandang KNVB dengan curiga. “Yang paling mencolok bagi saya adalah namanya sama sekali tidak disebut-sebut di Belanda.”

Hendriks mengakui bahwa mereka pun tidak langsung memikirkan mantan pemain PSV itu sebagai calon pengganti Ronald Koeman. Di kalangan internal, dipahami bahwa Arne Slot, berkat pengalaman dan prestasinya, adalah kandidat teratas mutlak bagi asosiasi sepak bola.

Van Bommel menikmati reputasi yang sangat baik di Belgia berkat masa kejayaannya bersama Royal Antwerp. Pada tahun 2023, ia membawa klub tersebut meraih gelar juara liga pertama sejak 1957 dan juga merebut Piala Belgia, sehingga langsung meraih gelar ganda. Setahun kemudian, ia juga menambahkan gelar Piala Super Belgia ke dalam koleksinya.