Tampaknya hubungan antara Fulham dan Real Madrid akan berubah menjadi salah satu kisah paling menonjol dalam bursa transfer musim panas, setelah pelatih Alvaro Arbeloa memasukkan pemain ketiga dari klub kerajaan itu ke dalam daftar incarannya, yaitu pemain muda Thiago Pitarch, yang juga berkeinginan untuk kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya dan bergabung dalam proyeknya di Liga Primer Inggris.

Keinginan Fulham untuk merekrut Pitarch datang setelah rampungnya dua transaksi Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, dalam kesepakatan yang memberikan Real Madrid 50 juta euro sebagai imbalan atas penjualan 70% hak kedua pemain ofensif tersebut.

Klub Inggris itu tidak puas hanya dengan duo tersebut, karena mereka terus memantau bakat-bakat yang ada di Valdebebas, dan menganggap gelandang berdarah Maroko itu sebagai target berikutnya untuk memperkuat skuad, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Transaksi Pitarch masih berada dalam tahap awal, di mana Fulham saat ini tengah berupaya memperkuat lini tengah melalui lebih dari satu opsi, di antaranya Shea Charles pemain Southampton, yang klubnya meminta sekitar 30 juta euro untuk melepasnya, di tengah ketertarikan klub-klub lain terhadap jasanya.

Selain itu, cedera Pitarch, yang saat ini tengah memulihkan diri dari masalah pada lutut kirinya yang akan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa pekan, memberikan Fulham ruang lebih besar untuk menangani negosiasi dengan tenang dan tanpa terburu-buru.

Meski demikian, klub Inggris itu memiliki keunggulan penting berupa persetujuan sang pemain untuk pindah, karena Pitarch menyambut baik gagasan kembali bekerja di bawah kepemimpinan Arbeloa, dan menjalani pengalaman di Inggris bersama dua mantan rekannya, Gonzalo dan Palacios.

Periode terakhir menyaksikan kontak awal antara perwakilan sang pemain dan Fulham, di mana klub menyadari bahwa keinginan sang pemain dapat memudahkan rampungnya transaksi ini.

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Masa depan yang samar setelah kedatangan Mourinho

Situasi Pitarch di dalam Real Madrid berubah setelah kepergian Arbeloa, yang merupakan pendukung terkuat kariernya, karena sang pemain bersiap untuk bekerja di bawah kepemimpinan Jose Mourinho selama masa persiapan musim baru, tetapi arah klub kerajaan itu adalah mempertahankannya di dalam skuad tim Castilla.

Saat ini tidak ada rencana yang jelas untuk mempromosikannya ke tim utama, meski penampilan kuat yang ia berikan di akhir musim lalu, setelah menjadi pemain inti pada bulan-bulan terakhir kompetisi, mengungguli dalam persaingan nama-nama seperti Eduardo Camavinga dan Dani Ceballos.

Pitarch menjalani 16 pertandingan bersama Real Madrid di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, dan berada dalam susunan pemain inti pada banyak laga penting, di antaranya dua pertandingan babak gugur melawan Manchester City, dan laga leg pertama melawan Bayern Munich.

Di tengah ketidakjelasan perannya bersama tim utama di bawah kepemimpinan Mourinho, sang pemain memandang positif gagasan untuk pindah ke Fulham, di mana ia mungkin menemukan peluang lebih besar untuk membuktikan diri dalam atmosfer Liga Inggris, salah satu panggung sepak bola terbesar di dunia.

Temuan Arbeloa paling menonjol di akademi Real Madrid

Pitarch dianggap sebagai salah satu temuan paling menonjol dari Arbeloa selama masa kerjanya di akademi Real Madrid, setelah sang pelatih berhasil mendorongnya ke tim utama dalam waktu singkat, hingga nilai pasarnya saat ini mencapai sekitar 20 juta euro.

Perjalanan Pitarch bersama Arbeloa dimulai pada 18 Januari 2025, ketika sang pelatih memberinya kesempatan tampil pertama kali bersama tim junior "Juvenil A", sebelum hal itu terulang pada 14 September di tahun yang sama, saat ia tampil untuk pertama kalinya secara resmi bersama Castilla.

Pada 17 Februari 2026, datang penampilan paling menonjol, setelah Arbeloa juga memberinya penampilan resmi pertama bersama tim utama Real Madrid, menjadikan sang pemain pemilik tiga debut istimewa di bawah kepemimpinan pelatih yang sama dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun.

Dan kini, langkah kepindahannya yang potensial ke Fulham mungkin menjadi babak baru dalam hubungan antara Arbeloa dan Pitarch, setelah sang pelatih menjadi pemilik peran terbesar dalam naiknya sang pemain di dalam proyek Real Madrid.