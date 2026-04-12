Ketidakhadirannya memicu pertanyaan... Pembaruan mengenai status pemain bintang Bayern menjelang laga melawan Real Madrid

Salah satu bintang Bayern Munich menimbulkan kekhawatiran dalam beberapa jam terakhir menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Real Madrid, yang dijadwalkan pada Rabu mendatang di Stadion Allianz Arena.

Kedua tim bertemu pekan lalu di Stadion Bernabéu, di mana Bayern Munich mempermalukan tuan rumah dan meraih kemenangan berharga 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Tim Bavaria itu kembali berlaga di kompetisi domestik pada Sabtu kemarin dan menghancurkan St. Pauli 5-0 tanpa kehadiran bintang Jerman mereka, Serge Gnabry, karena masalah pada lututnya.

Absennya sang pemain memicu pertanyaan dari para penggemar mengenai partisipasinya dalam leg kedua melawan Real Madrid.

Baca juga: Balikkan keadaan.. Manajemen Liverpool bermain api menjelang laga melawan PSG

Baca juga: Flick mengungkap kesombongan Simeone.. Atletico di antara mimpi juara dan bayangan musim yang bencana

Baca juga: Dengan skenario derby dan kelemahan Real... Barcelona perlahan merajut jalannya menuju gelar La Liga

Manajer olahraga Bayern Munich, Max Eberl, memberikan pembaruan mengenai kondisi Gnabry setelah pertandingan, dengan mengatakan: "Kami merasa itu bukan ide yang baik baginya untuk ikut bersama kami ke Hamburg. Dengan adanya dua penerbangan, kemungkinan besar dia tidak akan tersedia untuk bermain."

Eberl mengungkapkan optimismenya, sambil menambahkan: "Kami berharap dia sudah siap pada hari Rabu."

Perlu diingat bahwa Gnabry tampil sebagai starter dalam pertandingan leg pertama melawan Real Madrid dan memberikan umpan kunci yang berujung pada gol pertama yang dicetak oleh Luis Díaz, sementara Harry Kane mencetak gol kedua, dan Kylian Mbappé mencetak gol balasan untuk Los Blancos.

Baca juga: Antara Maroko dan Prancis.. Mengapa Ayoub Bouadi Belum Memutuskan Keputusannya Hingga Kini?

Baca juga: Bencana Hakimi dan insiden bintang Libya.. Wasit Piala Dunia "kelas dua" untuk pertandingan Liverpool dan PSG