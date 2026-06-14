"Ketidakadilan yang sangat parah bagi Samba".. Penilaian buruk terhadap wasit dalam pertandingan Maroko dan Brasil

Wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, mendapat kritikan tajam setelah memimpin pertandingan antara Maroko dan Brasil di Piala Dunia 2026, setelah situs Spanyol "Archivo Var" yang khusus membahas wasit memberinya penilaian rendah, yaitu hanya 3 dari 10 poin, dengan alasan bahwa tim Brasil mengalami ketidakadilan yang besar.

Situs tersebut menegaskan bahwa Vinčić gagal menyesuaikan diri dengan level pertandingan, dengan menyebutkan bahwa ia melakukan beberapa kesalahan penilaian yang memicu kontroversi dan menimbulkan ketidakpuasan para pemain kedua tim, dalam pertandingan yang berakhir imbang antara Atlas Lions dan Seleção.

Laporan tersebut menilai bahwa kesalahan wasit yang paling mencolok adalah tidak memberikan kartu merah langsung kepada Achraf Hakimi pada babak pertama, setelah melakukan tekel keras terhadap Vinícius Júnior. Situs tersebut menganggap bahwa bek sayap Maroko itu menancapkan paku sepatunya ke bagian dalam pergelangan kaki pemain Brasil tersebut dalam insiden yang seharusnya berujung pada pengusiran langsung.

Kontroversi semakin memanas setelah Vencic tidak menganggapnya sebagai pelanggaran sejak awal, dan wasit video (VAR) juga tidak melakukan intervensi untuk meninjau ulang, yang menurut laporan tersebut merupakan bukti penurunan kualitas wasit asal Slovenia tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

"Archivo Far" menambahkan bahwa Vinticic berusaha memimpin pertandingan dengan gaya yang memungkinkan permainan terus berlanjut sebanyak mungkin, namun di sisi lain ia terlalu toleran terhadap banyak pelanggaran yang seharusnya mendapat kartu kuning jelas, hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam keputusannya.

Di sisi lain, laporan tersebut menyoroti protes timnas Maroko atas tidak dikartu merahnya pemain Brasil Bruno Guimarães dalam salah satu insiden, namun menegaskan bahwa intervensi tersebut tidak layak mendapat kartu merah, dengan menjelaskan bahwa kontak terjadi di bagian telapak kaki dan tidak memenuhi kriteria pengusiran langsung.

Situs tersebut menyimpulkan evaluasinya dengan menegaskan bahwa wasit asal Slovenia tersebut meninggalkan lebih banyak tanda tanya daripada hal positif dalam pertandingan tersebut, sehingga menjadi salah satu topik perdebatan wasit yang paling menonjol di babak pertama kompetisi Piala Dunia 2026.

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